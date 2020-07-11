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國研院與德國公司合作 自駕車技術接軌國際

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國研院智駕測試實驗室。圖／國家實驗研究院提供
國研院智駕測試實驗室。圖／國家實驗研究院提供

國研院的智駕實驗室宣布與台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司合作，TÜV萊因將引進國際先進技術趨勢，協助智駕實驗室建構封閉式場域自駕車的安全標準設計與驗證規畫，以取得TÜV萊因的認可實驗室資格，讓雙方合作測試的項目更能接軌國際標準且具公信力。

新冠肺炎疫情催生無人車和智慧駕駛，國研院表示，這次雙方簽署合作後，國研院配合國家智慧駕駛前瞻政策規畫，以台南沙崙的封閉式測試場域為自駕車測試環境，提供自駕車、車輛零組件、車用電子相關廠商在場域中進行混合車流的實境測試。TÜV萊因協助智駕實驗室，為未來自駕車產業接軌國際作準備。

國研院代理院長吳光鐘說，與TÜV萊因合作後，將引進國際自駕車測試準則，並建立智駕實驗室國際標準認證環境，可協助國內優秀自駕車整車、車輛零組件、車用電子、ICT產業的成果，進行具有國際公信力的產品驗證，加速銜接國際供應鏈。

TÜV萊因交通服務新事業發展部總經理潘世文說，目前自駕車步入商轉模式多以短程固定路線為主，例如機場、港口碼頭間的封閉式區域運送路線，未來的汽車就像是一個會跑的手機，隨著車聯網技術逐漸成熟，大部分的車輛都將具備連網能力。

潘世文指出，自駕車實際上路前要經過一系列測試，一個安全的自駕車設計，需考量應用場景、功能安全與連網安全，三者缺一不可。作為國際領先的技術服務供應商，TÜV萊因在汽車檢測認證領域擁有逾百年的經驗，一直參與見證行業新技術發展。

自駕車 車用電子

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