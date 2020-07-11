中友翻轉動漫祭盛大登場 強打《鬼滅之刃》主題展覽

動漫界年度盛事「中友2020翻轉動漫祭」，今（11）日起至26日於中友百貨C棟13樓盛大登場，鬼滅之刃主題展同步展出；這也是新冠肺炎疫情爆發以來，中友百貨首場大型展售會，開展首日即吸引大批動漫迷湧入會場，熱鬧滾滾。

日本當紅動漫《鬼滅之刃》自2019年春季播出第一季動畫後爆紅全球，並促進漫畫銷量，一舉超越《航海王》成為日本當年最銷售的漫畫作品。

第一季動畫結束時，就宣布將推出劇場版《鬼滅之刃劇場版-無限列車篇》，原訂8月上映，卻因新冠肺炎疫情延期，如今終於確定台灣將與日本同期在10月30日上映。

而在電影上映之前，中友百貨搶先舉辦「2020翻轉動漫祭」，今年強打『鬼滅之刃主題展覽』，是中部地區首度將《鬼滅之刃》實況展場完整呈現的展區；《最終試煉場地》以挑高3.5公尺的紫藤花林，唯美開啟二次元之路，粉絲們可加入鬼殺隊滅鬼行動，一起參加最終選拔。

中友翻轉動漫祭今年已是第三年舉辦，前二年都吸引大批動漫迷參與，也創下驚人的銷售成績。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，原本擔心會因為疫情關係影響活動舉辦，所幸自5月以來疫情控制得當，活動得以如期舉辦；加上7月15日起發放振興三倍券，剛好與中友翻轉動漫祭檔期搭配，預期今年業績可再攀升。

「中友2020翻轉動漫祭」現場規劃了13大主題展區，將時下最夯的動漫一次集結展出，除了《鬼滅之刃》外，《JOJO》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《刀劍神域》、《為了女兒我說不定連魔王都能幹掉》、《Re:從零開始的異世界生活》、《夏目友人帳》等當紅的動漫展區也精彩呈現。

今天開幕，邀請人氣Coser-May梅、BOSS、喵少Athena與粉絲們近距離見面，現場還有擬真複製經典場景，讓人氣角色愛蜜莉雅與雷姆陪大家合影，還能與桐人、亞絲娜同遊九份，打造雙層紀念照。

現場還有《鬼滅之刃》、《刀劍神域》、《夏目友人帳》、《請問您今天要來點兔子嗎》、《魔導少年》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《Re:從零開始的異世界生活》等七大主題福袋限量發售。