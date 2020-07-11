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新光三越 打造影城複合商場

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

看好桃園青埔商圈發展，由新光三越董座吳東興三子、新光影城董事長吳昕昌一手操刀的新光影城桃園店，將於7月15日試營運，8月7日開幕，為桃園唯一一家影城自營的複合式商場，也是新光影城首次嘗試可「躺」著看電影的「特色廳」。

吳昕昌說，此為走出新光三越的開端，未來也不排除到其他商場開影城，甚至再開出複合式型態店鋪。

他提到，2013年新光影城從新光三越正式獨立成為子公司，上次展店已是2013年，所以需更謹慎找到好的地點開店，目前全台新光影城若加入桃園店，年營收約8億元。

本次開出桃園店，將成為新光影城第四個據點，更是旗下首家影城結合商場的複合店，正是看到該特區有Outlet、飯店及水族館的聚集「結市」效果，也看好桃園青埔特區建案愈來愈多，而且民眾往來台北市十分方便，20多分鐘就能抵達台北車站，該特區的住戶也有變多趨勢，故未來影城會以經營本地客為主。

疫情逆勢展店，他說，由於疫情趨緩，7月又適逢暑假，而第一個大片為「屍速列車續集」，在此時間開幕，也是影城最好的練兵時間；因影城首度走出新光三越，自開複合式商場，他表示，已經有其他案子正洽談中，明年不排除到高雄開店，有可能進駐其他商場。

新光影城桃園店斥資4億元，打造共計6,800坪的複合式商場。

新光三越 疫情 台北車站

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