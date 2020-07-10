看好軌道經濟 冠德首件台中聯開案上樑

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導
文華高中站為台中捷運綠線聯合開發大樓首案，預計2021年3月完工。圖/業者提供
文華高中站為台中捷運綠線聯合開發大樓首案，預計2021年3月完工。圖/業者提供

看好軌道經濟，冠德建設南下插旗台中，今(10)日舉辦台中首座捷運聯合開發案上樑儀式，並由台中市長盧秀燕、交通局長葉昭甫、冠德建設公司董事長馬志綱、世義貿易公司總經理張霖森共同主持。該案預計最快2021年第1季完工，總銷近30億元。

位於文心河南路口的捷運綠線文華高中站，是台中市首件由單一地主行使優先投資權，並成功招商簽約的捷運共構開發案。今舉辦之上樑儀式由台中市長盧秀燕、交通局長葉昭甫、冠德建設公司董事長馬志綱、世義貿易公司總經理張霖森共同主持，將打造地上28層、地下6層的住商共構大樓。

台中市長盧秀燕表示，捷運建設為百年事業，在歷任市長的努力下，接棒至今年即可通車，而在文華高中站的台中首座捷運聯開宅，透過地主、建商與市府的相互合作，讓捷運推動更順利，待完工後勢必將成為西屯區新地標，更將成為捷運土開場站的領頭羊，活絡捷運沿線軌道經濟。

冠德建設董事長馬志綱表示，冠德企業積極參與政府推動的建設及公共工程政策，尤其更長期耕耘軌道經濟，在捷運聯開案上已累積了11個個案的豐碩成果，現在更將成功經驗複製到台中，打造第一個指標聯開宅，期許能成為台中捷運宅的模範，並加速捷運綠線沿線的周邊發展，推動台中市都市發展。

文華高中站為台中捷運綠線聯合開發大樓首案，2017年舉辦開工典禮，預計2021年3月完工，將打造地上28層、地下6層的住商共構大樓，在住宅部分，規劃有198戶住家、2戶店面，住宅坪數為30-51坪2-3房，總銷金額近30億元。

捷運 盧秀燕 中捷

延伸閱讀

影／台中捷運首座共構宅 文華高中站大樓今天上樑

台中捷運綠線年底通車 盧秀燕：8月初勘

柯文哲、盧秀燕談中捷 中市府：最快本月底可初勘

想想自己／中捷延伸 營運模式兩可能

相關新聞

租金補貼大加碼 新北狂增萬戶稱冠、北市最高月領5千

內政部宣布租金補貼擴大辦理，全台租金補貼總額度從6萬戶增加到12萬戶，各縣市也紛紛推出加碼，以新北市一口氣加碼逾萬戶幅度...

住宿設施大調查 近八成旅客認為免費WiFi最重要

近期國旅颳起「宅度假」旋風，Booking.com除攜手多家國內旅宿業者，共同推出「宅度假」方案，也趁國旅正熱期間，特別...

會計師看時事／董事新思維 落實四大心法

企業的營運，除了決策和執行的經營團隊外，董事會更是公司最終的治理單位，協助和指導經營團隊決策，同時，亦以獨立的角度進行內...

行銷望遠鏡／政策宣導 導入事件行銷  

一般人對政府公共政策行銷的反應都很冷漠，認為那是政府的事，和我沒有關係，以致表現出來的態度多半興趣缺缺。面對這種莫不關心...

鳳凰、燦星 6月業績沒起色

國旅市場大爆發，但上市櫃旅行社業者還是在度小月，鳳凰、燦星旅昨（9）日公告6月營收，分別為1,195.9萬元、714.9...

高端新冠疫苗 申請臨床試驗

高端疫苗昨（9）日宣布，由於開發的新冠肺炎疫苗，已完成動物實驗並取得數據，正式向衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出一期...

下半年…車市估趨平穩

6月車市較去年同期成長，第2季車市表現不斷超出車廠與消費者的預期，不過隨著貨物稅汰舊換新的補貼政策將再延續五年，短期搶買...

共信創辦人吳宜莊、陸防疫權威鍾南山…相識30年

共信醫藥科技與中國大陸防疫權威鍾南山的互動，早在30年前就已開始。共信創辦人吳宜莊原為旅美生醫專家，1992年到廣州考察...

共信抗肺癌藥 拚Q4獲陸藥證

在興櫃登錄的共信醫藥科技，旗下的抗肺癌藥物技術PTS302近期有望完成中國大陸新藥審查程序，最快第4季取得藥證，明年首季...

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

刷卡一嗶、隨借隨還的YouBike，是一種通勤方式，也是一種生活態度，截至2019年底，累計3.4億人次騎過，更曾創下一輛車一天被騎十五次的世界記錄。這些成績來自劉麗珠，巨大機械（捷安特）創辦人劉金標的長女，自行車新文化基金會執行長、也是YouBike發言人。

最大活動平台Accupass燒光2億的融資 如何活下來

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

何炳霖，高雄人，55歲，cama現烘連鎖咖啡品牌創辦人兼董事長，目前擁有約120家店，兩成直營、八成加盟，年營收約七億。2006年創辦cama之前，在廣告行銷領域超過18年，曾在國華廣告擔任業務，在前日商聯旭廣告（ADK）擔任客戶群總監GAD，在花仙子擔任行銷經理，在美商李奧貝納廣告擔任客戶群總監GAD。

熱門新聞

超商預購三倍券 名嘴氣轟「優惠遊戲規則」：有受騙的感覺

紓困3.0！政院追加預算2千億 2周後送立院

張忠謀90歲「生日快樂」 台積電送賀禮 市值飆破9兆新高

好消息不斷！晟德旗下糖尿病新藥 二期臨床解盲達標

經濟解析／台積電創新天價 後張忠謀時代效應才正開始

勞保老年年金給付「有年齡限制」？勞保局揭開真相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。