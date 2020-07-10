Nespresso推全新兩款夏日凍感清爽、濃醇冰咖啡
瑞士頂級咖啡品牌Nespresso致力提供高品質咖啡饗宴，近五年來遍尋世界各地，精選適合做成冰咖啡的絕佳風味及完美比例，今年Nespresso推出兩款全新夏季限量冰咖啡，包括：清爽冰咖啡 (FREDDO DELICATO)及濃醇冰咖啡 (FREDDO INTENSO)，內含10顆咖啡膠囊。
主打適合加入冰水、氣泡水、牛奶或風味糖漿，簡單三步驟，就能做出層次豐富、沁人心脾的咖啡食譜。
此外，本次更攜手台灣新銳插畫家CHIH，設計台灣限定膠囊組合包裝，以台灣經典城市地標及飲食文化為靈感，勾勒出屬於你我的Nespresso美好咖啡時光。
Nespresso表示，成為父親節送禮首選，除全系列咖啡機優惠價3,300元起外，凡會員購買12條以上咖啡膠囊(含限量款咖啡)，還可獲得由回收膠囊再生製成的限量「咖啡膠囊回收再生鋁製杯墊」乙組，輕鬆享受質感咖啡時光。
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