三洋電2.3坪新莊廠開發案 8月定案

「上市家電五雄」土地開發展開業外競賽的另一章。三洋電(1614)今(10)日表示，2.3坪新莊廠開發案將在8月定案，年底之前送新北政府變更地目；聲寶4,000坪土城廠建案趕在年底動工； 禾聯碩母公司禾聯集團的林口禾悅花園預售案，賣出已近300戶，搭配訂屋就送禾聯品牌的家電，引發一波買氣。

三洋電今日舉行法說會，泰山廠開發進度備受關注。負責土地開發的三洋電副總經理紀安郎指出，朝向新北市政府實施的都更三箭進行地目變更，預計 8 月底前可確認土地開發容積率，讓董事會通過。

紀安郎表示，泰山廠正在辦理都市計畫工業地變更，由於新北市府近期提出都更三箭政策，容積率申請最大比例從最高 300%，提升至 600%，不過，申請容積率越高，需要回饋給政府的價金與建物捐贈也較多，必須審慎評估容積率。

三洋電財務長林張惠強調，容積率獎勵從300%至 600%都是選項，但不會用到600%，以免要捐地的比例也會相對提高。此案預計8月經過董事會開會討論通過之後，目標儘快在年前之前送達新北新政府審議。

三洋電泰山廠位於機捷及捷運新蘆線交接處，總面積2.3萬坪，符合新北市政府都更三箭，三洋電正與顧問團隊評估，為股東謀取最大利益。紀安郎表示，董事會之後，再向新北市政府補件申請工業區地目變更為特定專用區，作為興建購物中心、商辦大樓及住宅等的用途，提升土地開發價值。由於土地坪數大牽涉許多法規，動工至少還需要二至三年。

三洋電目前共有三處資產開發案，除泰山廠之外，岡山廠朝向出租為主，協助業者興建廠房再出租，初步鎖定近期中小型台商；三峽廠則是作為遷廠使用，配合泰山廠變更進度施工。

聲寶土城廠規劃年底動工，有二棟出售的住宅案，另外一棟只租不賣的樂齡宅，預計二至三年內完工，將可帶進約60億元的建案規模。

土地資產雄厚的大同，在土城建案繼大同莊園一期完工之後，陸續推出二期建案。東元在新莊也有1.1萬坪的土地，原先規劃工商綜合區將轉為住商、購物中心為開發主軸。