高雄創新創業複賽 14團隊拚高下

由高雄市政府主辦，已邁入第二屆的南部最大創新創業競技活動「2020未來城邦-高雄創新創業大賽」（KO-IN Dreamer Arena）日前從44家參賽新創企業及團隊中，篩選出實力堅強的14家團隊，將進行為期60天的第二階段技術實證。

8日下午在KO-IN智高點舉辦「創新英雄會」，以「薪火相傳、卓越領航」為主軸，邀請前屆獲獎的學長姐經驗分享，以及出線團隊說明參賽動機、解題策略和商業模式想像。

KO-IN Dreamer Arena是由高市府攜手工研院舉辦專屬南台灣的創新創業競賽，延續市場出題、創新解題策略，分為「智慧金融」、「智慧製造」、「智慧生活」與「智慧政府」四大主軸，由在地企業與政府部門共提出12項急待改善的需求及議題。

14家團隊分別為：智慧金融-聯享金融科技、旺沛大數位；智慧製造-智慧貼紙、寬緯科技、華苓科技、紫克科技、智匯融通科技；智慧生活-探索旅程；智慧政府-AI照護王、戀鏈科技、雲守護安控、立捷數據整合、易晨智能、司圖科技。

籌備中的聯享金融科技負責人林彥君表示，公司致力成為中小企業的財務長，擔任起企業與金融界的溝通橋梁，用共同的語言進行良性互動。專精科技養殖的寬緯科技總經理蔡政勳說，運用雲端、大數據物聯網、AI人工智慧的技術及設備，以科學化的數據管理，協助養殖業者發展科技養殖。

經發局副局長高鎮遠表示，未來將透過技術實證的創新嘗試，打造「KO-IN Dreamer ARENA」成為國際知名創新創業競賽品牌，歡迎各界菁英踴躍前來挑戰。（李福忠）