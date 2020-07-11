創二代第六期始業式 管理心法交流

財團法人商業發展研究院基業長青創二代台北第六期昨（10）日舉行始業式，共計16名學員參加，成員有來自餐飲、車業服務、生活時尚、長照、醫療器材等多面向服務產業，為邁向接班的挑戰，匯聚一堂精進企業管理心法。

始業式活動邀請10餘位前5屆的學員們共同與會，親身分享在課程中與其他學員們交流的心得，連同第六期，該課程學員已破百位。

「在後疫情時代，領導力決定生產力」，商研院董事長許添財勉勵學員，生產力等於勞動力×科技力，想要成功一定要謹記此致勝關鍵才能在業界中脫穎而出。

許添財指出，消費者是被創造出來的，在數位經濟時代下，領導力決定生產力。傳統服務是人對人的服務，數位經濟裡，人被數位化，主動、即時、個人化來自大數據的演算與人工智慧的預測。員工創造的價值可持續線性的增加，員工增加是要創造企業更多的功能，產生更大的價值，才能形成正饋循環。

商研院院長謝龍發表示，經營企業也需要大量人脈，對此，「基業長青創二代課程」也有安排學長姊聯誼，讓學員彼此的企業，透過結盟更壯大，同時，也進一步增加與海外跨國商貿的談判力。（蔡穎青）