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集保結算所徵才 助推金融數位轉型

經濟日報 / 台北訊

積極數位轉型的集保結算所，全面啟動109年人才招募計畫，今年預計釋出27個職缺，擴大招募跨領域的資訊、金融、法務及人資菁英，歡迎具數位科技思維且熱情積極的各界菁英，加入創意團隊，一起成就為市場服務的使命感，推升金融市場數位轉型。

多年來，集保結算所秉持本身的資源與核心能力，積極推動業務多元化，為證券市場建置安全、效率、低成本的後台服務，並且積極推動數位轉型，一步步拓展業務範疇及服務對象，並協助推動各項國家重大政策，建構我國金融市場數位基礎建設。

集保結算所目前的服務項目多元，除權益證券外，亦已跨足固定收益的債票券、基金及期貨，並建置集保e存摺、股東e票通電子投票平台、跨國投票（STP）、基金平台、跨境保管、防制洗錢、公司負責人及主要股東資訊申報平台等，運用金融科技提供多元的數位服務。

集保結算所以金融創新促進產業發展與數位轉型，更鼓勵同仁改變原有的思路，以數位化的思維，從客戶角度來解決問題。例如持續優化手機e存摺App，整合跨界金融資產，打造最貼近投資人的資產管理平台，近期更建置「大數據分析應用平台」，分析各證券、票券業務資料，提供主管機關即時、視覺化數位監理平台服務。

集保結算所董事長林修銘強調，集保定位自己是「金融大數據中心」，並以金融科技為本，透過跨界、跨業、跨境的整合，推動資訊整合，創造資料最大的價值。面對市場的快速變化，集保結算所將針對數位與資安領域積極前行，引進先進技術，來推動數位金融服務，同時也會本著與資本市場合作共好共融的概念，公私協力建立金融科技服務生態系。

詳細徵才資訊，可參閱證基會網站：www.sfi.org.tw、集保結算所網站：www.tdcc.com.tw。

（項家麟）

集保結算所 金融科技 投票

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