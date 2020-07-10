航空貨運神救援 華航上半年營收僅年減29%

華航（2610）6月營收為81.07億元，較去年同期下滑44.1%，累計上半年營收588.97億元，年減29%。比起全球許多航空業營收都大幅度下滑，華航上半年僅下滑29%，貨機效益完全發揮。

其中，華航6月航空貨運營收為69.1億元，客運營收為6.45億元，其他收入為5.52億元。航空貨運下跌，主要是受到航空貨運價格較5月平均下跌幅達3成，雖然航空貨量比上個月多，然而，航空貨運營收已經無法再衝高，價格開始降下來。

針對此事，貨攬業者認為，5月的航空運價是史上新高價，這種價格並非常態性，價格回跌到合理情況，對於航空貨運市場的發展也比較好，目前全球疫情仍持續延燒，全球還到處邊境管制，航空貨運需求強勁。

雖然航空貨運的價格在下跌，客運也還無法恢復，然而華航內部精算過，雖然人事成本很高，約占總成本的15%，原來的減薪方案，每個月僅省下1億元多元，對於華航每個月總支出可說是杯水車薪，雖然已知航空貨運在跌價，還是宣布結束減薪的日子。