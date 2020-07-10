快訊

自強號彰化站內出軌 雙向列車皆延誤預計塞到深夜

今日精摘／我增2例境外移入 南韓前總統朴槿惠遭重判20年

航空貨運神救援 華航上半年營收僅年減29%

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

華航（2610）6月營收為81.07億元，較去年同期下滑44.1%，累計上半年營收588.97億元，年減29%。比起全球許多航空業營收都大幅度下滑，華航上半年僅下滑29%，貨機效益完全發揮。

其中，華航6月航空貨運營收為69.1億元，客運營收為6.45億元，其他收入為5.52億元。航空貨運下跌，主要是受到航空貨運價格較5月平均下跌幅達3成，雖然航空貨量比上個月多，然而，航空貨運營收已經無法再衝高，價格開始降下來。

針對此事，貨攬業者認為，5月的航空運價是史上新高價，這種價格並非常態性，價格回跌到合理情況，對於航空貨運市場的發展也比較好，目前全球疫情仍持續延燒，全球還到處邊境管制，航空貨運需求強勁。

雖然航空貨運的價格在下跌，客運也還無法恢復，然而華航內部精算過，雖然人事成本很高，約占總成本的15%，原來的減薪方案，每個月僅省下1億元多元，對於華航每個月總支出可說是杯水車薪，雖然已知航空貨運在跌價，還是宣布結束減薪的日子。

營收 華航

延伸閱讀

長榮航6月貨運營收44.5億元 為歷史次高記錄

疫情趨緩 華航、長榮接力結束無薪假

華航員工減薪 提前取消

航空貨運大漲價 營收救命丹

相關新聞

租金補貼大加碼 新北狂增萬戶稱冠、北市最高月領5千

內政部宣布租金補貼擴大辦理，全台租金補貼總額度從6萬戶增加到12萬戶，各縣市也紛紛推出加碼，以新北市一口氣加碼逾萬戶幅度...

住宿設施大調查 近八成旅客認為免費WiFi最重要

近期國旅颳起「宅度假」旋風，Booking.com除攜手多家國內旅宿業者，共同推出「宅度假」方案，也趁國旅正熱期間，特別...

會計師看時事／董事新思維 落實四大心法

企業的營運，除了決策和執行的經營團隊外，董事會更是公司最終的治理單位，協助和指導經營團隊決策，同時，亦以獨立的角度進行內...

行銷望遠鏡／政策宣導 導入事件行銷  

一般人對政府公共政策行銷的反應都很冷漠，認為那是政府的事，和我沒有關係，以致表現出來的態度多半興趣缺缺。面對這種莫不關心...

鳳凰、燦星 6月業績沒起色

國旅市場大爆發，但上市櫃旅行社業者還是在度小月，鳳凰、燦星旅昨（9）日公告6月營收，分別為1,195.9萬元、714.9...

高端新冠疫苗 申請臨床試驗

高端疫苗昨（9）日宣布，由於開發的新冠肺炎疫苗，已完成動物實驗並取得數據，正式向衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出一期...

下半年…車市估趨平穩

6月車市較去年同期成長，第2季車市表現不斷超出車廠與消費者的預期，不過隨著貨物稅汰舊換新的補貼政策將再延續五年，短期搶買...

共信創辦人吳宜莊、陸防疫權威鍾南山…相識30年

共信醫藥科技與中國大陸防疫權威鍾南山的互動，早在30年前就已開始。共信創辦人吳宜莊原為旅美生醫專家，1992年到廣州考察...

共信抗肺癌藥 拚Q4獲陸藥證

在興櫃登錄的共信醫藥科技，旗下的抗肺癌藥物技術PTS302近期有望完成中國大陸新藥審查程序，最快第4季取得藥證，明年首季...

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

刷卡一嗶、隨借隨還的YouBike，是一種通勤方式，也是一種生活態度，截至2019年底，累計3.4億人次騎過，更曾創下一輛車一天被騎十五次的世界記錄。這些成績來自劉麗珠，巨大機械（捷安特）創辦人劉金標的長女，自行車新文化基金會執行長、也是YouBike發言人。

最大活動平台Accupass燒光2億的融資 如何活下來

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

何炳霖，高雄人，55歲，cama現烘連鎖咖啡品牌創辦人兼董事長，目前擁有約120家店，兩成直營、八成加盟，年營收約七億。2006年創辦cama之前，在廣告行銷領域超過18年，曾在國華廣告擔任業務，在前日商聯旭廣告（ADK）擔任客戶群總監GAD，在花仙子擔任行銷經理，在美商李奧貝納廣告擔任客戶群總監GAD。

熱門新聞

紓困3.0！政院追加預算2千億 2周後送立院

超商預購三倍券 名嘴氣轟「優惠遊戲規則」：有受騙的感覺

張忠謀90歲「生日快樂」 台積電送賀禮 市值飆破9兆新高

零到六歲公司養、子公司FII員工卻沒得領？鴻海這麼說

股市熱 證交稅創12年新高

經濟解析／台積電創新天價 後張忠謀時代效應才正開始

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。