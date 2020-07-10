發現首例牛結節疹案例 農委會：將暫停金門牛輸台

農委會今（10）日表示， 8日接獲金門縣動植物防疫所（金門防疫所）通知，縣內畜產試驗所（金門畜試所）通報，該所場內飼養548頭牛隻，有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹（Lumpy Skin Disease）。金門防疫所會同農委會防檢局、畜衛所至現場檢查及採樣，經畜衛所以聚核酶鏈反應（PCR）檢出牛結節疹病毒核酸，與2019年中國發表之流行病毒株基因序列相似度高達99%，確診為我國首例牛結節疹案例。

農委會表示，為確保整體產業安全，將暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（OIE）通報。

金門防疫所已先依風險狀況完成23頭發病牛隻撲殺工作，並將執行其他牛隻撲殺處置作業，以防堵病毒擴散。同時也完成案例場周邊半徑3公里內47場養牛場臨床檢查，未發現可疑案例，目前疫情尚無擴散跡象，未來持續進行全縣牛隻的檢查。

另為確保整體產業安全，將暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（OIE）通報。

去年8月中國大陸新疆發生牛結節疹案例，農委會防檢局隨即製作防疫宣導資料，供各地方動物防疫機關、產業團體、養牛業者及邊境管制單位加強防範。因此，本次金門畜試所保持高度警覺，於第一時間通報，且配合金門防疫所即時處置。

農委會表示，牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊、蠅、壁蝨）傳播，本病為OIE表列疾病，亦為我國法定甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌。金門縣本次案例與2019年中國發表之流行病毒株基因序列相似度高達99%，由於本病主要透過病媒傳播，且該縣距中國大陸僅5公里，依初步流行病學調查結果，不排除本病是藉由風力將病媒傳送至金門而導致疫情發生。

農委會強調，牛結節疹非人畜共通傳染病，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。農委會也呼籲，國內養牛業者加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。