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摩斯漢堡聯合東元餐飲集團 加碼推安心饗樂三倍券

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

摩斯漢堡7月15日開始推出「夏日感恩季」活動，使用振興三倍券消費超方便，多樣感恩組合一起迎接暑假到來，夏日限定新品泰式椒麻雞腿堡搭配摩斯雞塊、米斯球、冰紅茶（L）只要200元，以及最適合野餐出遊的fun暑假歡聚點心盒或雞塊點心盒加SNOOPY疊疊馬克杯（2個）超值價600元，另有多樣200元至1,000元各式超值組合，各種支付方式皆享優惠。

東元餐飲集團表示，響應政府振興三倍券，旗下摩斯漢堡、Royal Host樂雅樂家庭餐廳、美樂食（含日本食堂、幸福家及串家物語）三大品牌聯合加碼推出「安心饗樂3倍券」。三家品牌各推出三項優惠，讓消費者享受3x3遠超過三倍的好康。7/15~8/31消費者持紙本振興三倍券至摩斯漢堡、樂雅樂、美樂食單筆消費不限金額，即贈「安心饗樂3倍券」乙份，總價值超過3,500元，祭出超乎預期的振興優惠。

「安心饗樂3倍券」優惠中，摩斯漢堡推出優惠美味買就送，凡憑券點購1.元氣牛肉蛋堡、冰紅茶（L）送方塊薯餅3個，優惠價90 元（原價125元）、2.藜麥燒肉珍珠堡、冰紅茶（L）送蒟蒻乙杯，優惠價115元 （原價155元），3.冰紅茶（L）第二杯10元（原價40元/杯），以上優惠憑券享用至9月15日。

Royal Host樂雅樂家庭餐廳推出回饋總價值超過1,000元，凡憑券1.至店內用餐消費滿1,200元，加贈沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤乙份（價值550元）、2.店內用餐消費滿1,200元，現抵300元、3.店內用餐消費主餐380元以上，免費升級豪華套餐乙份（價值305元，含湯品、白飯/麵包、甜點、飲品各一），以上優惠憑券享用至10月31日。

美樂食推出消費滿額送，1.憑券至日本連鎖食堂用餐，消費滿200元贈招牌原味玉子燒乙份（價值65元），2.凡憑券至幸福家用餐，消費滿500元贈原味玉子燒乙份（價值75元），3.憑券至串家物語南港店用餐，贈華麗特製明太子章魚燒每人乙顆。

其中還有隱藏版摩斯漢堡網路商城、蜜可頌、安悅電器等品牌優惠，7月15日起快持紙本振興三倍券至摩斯漢堡（281家）、Royal Host樂雅樂家庭餐廳（12家）、美樂食（含日本食堂10家、幸福家1家及串家物語3家），全台各門市消費領取「安心饗樂3倍券」，一券在手回饋多更多。

摩斯漢堡 三倍券

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