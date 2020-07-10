租金補貼大加碼 新北狂增萬戶稱冠、北市最高月領5千

內政部宣布租金補貼擴大辦理，全台租金補貼總額度從6萬戶增加到12萬戶，各縣市也紛紛推出加碼，以新北市一口氣加碼逾萬戶幅度最大，超過2.4萬戶受惠，全台最多。

六都中，在台北市40歲以上單身者或非單身租屋、符合申請者，最高可申請到每月5,000元租金補貼。

內政部營建署近期宣布109年度「租金補貼方案」與「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」整合擴大辦理，全台租金補貼總額度從6萬戶增加到12萬戶，各縣市都有加碼情況，其中以新北市一口氣加碼萬戶最多。

內政部每年7、8月開辦的住宅補貼，主要是由直轄市、各縣市府受理申請，但今年109年度住宅補貼較以往不同，租金補貼改為一年受理申請二次，第一次受理申請時間是今年8月4日至8月31日，預計2021年1月底撥款；第二次受理申請時間是2021年1月18日至2月5日，預估2021年6月底撥款。

591房屋交易網指出，以六都來說，台北市109年度租金補貼名額從1萬戶加碼到1萬7,722戶、新北市從1.3萬戶加碼到2.4萬戶，是全台名額最多；桃園市由1萬戶加碼到1.7萬戶；台中市由7,460戶加碼到1萬6,674戶；台南市則由4,606戶加碼到8,257戶；高雄市則從1萬戶加碼到1萬6,381戶。

各縣市租金補貼金額皆不同，若為40歲以上單身者或非單身租屋者，在台北市最高可領補助每月租金5,000元、新北市、桃園市、台中市、新竹市、新竹縣補助最高每月4,000元，台南市、高雄市均為每月3,200元，其餘縣市則是每月3,000元。