快訊

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

租金補貼大加碼 新北狂增萬戶稱冠、北市最高月領5千

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
內政部營建署近期宣布109年度「租金補貼方案」與「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」整合擴大辦理，其中以新北市一口氣加碼萬戶最多。 聯合報系資料照片
內政部營建署近期宣布109年度「租金補貼方案」與「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」整合擴大辦理，其中以新北市一口氣加碼萬戶最多。 聯合報系資料照片

內政部宣布租金補貼擴大辦理，全台租金補貼總額度從6萬戶增加到12萬戶，各縣市也紛紛推出加碼，以新北市一口氣加碼逾萬戶幅度最大，超過2.4萬戶受惠，全台最多。

六都中，在台北市40歲以上單身者或非單身租屋、符合申請者，最高可申請到每月5,000元租金補貼。

內政部營建署近期宣布109年度「租金補貼方案」與「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」整合擴大辦理，全台租金補貼總額度從6萬戶增加到12萬戶，各縣市都有加碼情況，其中以新北市一口氣加碼萬戶最多。

內政部每年7、8月開辦的住宅補貼，主要是由直轄市、各縣市府受理申請，但今年109年度住宅補貼較以往不同，租金補貼改為一年受理申請二次，第一次受理申請時間是今年8月4日至8月31日，預計2021年1月底撥款；第二次受理申請時間是2021年1月18日至2月5日，預估2021年6月底撥款。

591房屋交易網指出，以六都來說，台北市109年度租金補貼名額從1萬戶加碼到1萬7,722戶、新北市從1.3萬戶加碼到2.4萬戶，是全台名額最多；桃園市由1萬戶加碼到1.7萬戶；台中市由7,460戶加碼到1萬6,674戶；台南市則由4,606戶加碼到8,257戶；高雄市則從1萬戶加碼到1萬6,381戶。

各縣市租金補貼金額皆不同，若為40歲以上單身者或非單身租屋者，在台北市最高可領補助每月租金5,000元、新北市、桃園市、台中市、新竹市、新竹縣補助最高每月4,000元，台南市、高雄市均為每月3,200元，其餘縣市則是每月3,000元。

六都和全國租金補貼情況。圖／591提供
六都和全國租金補貼情況。圖／591提供
六都和全國租金補貼情況圖／591提供
六都和全國租金補貼情況圖／591提供
內政部宣布租金補貼擴大辦理，全台租金補貼總額度從6萬戶增加到12萬戶，各縣市也紛紛推出加碼，以新北市一口氣加碼逾萬戶幅度最大，超過2.4萬戶受惠，全台最多。六都中，在台北市40歲以上單身者或非單身租屋、符合申請者，最高可申請到每月5,000元租金補貼。圖／591提供
內政部宣布租金補貼擴大辦理，全台租金補貼總額度從6萬戶增加到12萬戶，各縣市也紛紛推出加碼，以新北市一口氣加碼逾萬戶幅度最大，超過2.4萬戶受惠，全台最多。六都中，在台北市40歲以上單身者或非單身租屋、符合申請者，最高可申請到每月5,000元租金補貼。圖／591提供

租金補貼 內政部

延伸閱讀

影／萬安演習不實施交管 北市警9種語言加強宣導

新北、宜蘭連線行銷漁港觀光 取這名字還可享優惠

紓緩塞車 新北五股新五路將試辦禁止左轉楓江路3個月

新北拚2023年1萬戶社會住宅 中和安邦段社宅動土

相關新聞

租金補貼大加碼 新北狂增萬戶稱冠、北市最高月領5千

內政部宣布租金補貼擴大辦理，全台租金補貼總額度從6萬戶增加到12萬戶，各縣市也紛紛推出加碼，以新北市一口氣加碼逾萬戶幅度...

住宿設施大調查 近八成旅客認為免費WiFi最重要

近期國旅颳起「宅度假」旋風，Booking.com除攜手多家國內旅宿業者，共同推出「宅度假」方案，也趁國旅正熱期間，特別...

會計師看時事／董事新思維 落實四大心法

企業的營運，除了決策和執行的經營團隊外，董事會更是公司最終的治理單位，協助和指導經營團隊決策，同時，亦以獨立的角度進行內...

行銷望遠鏡／政策宣導 導入事件行銷  

一般人對政府公共政策行銷的反應都很冷漠，認為那是政府的事，和我沒有關係，以致表現出來的態度多半興趣缺缺。面對這種莫不關心...

鳳凰、燦星 6月業績沒起色

國旅市場大爆發，但上市櫃旅行社業者還是在度小月，鳳凰、燦星旅昨（9）日公告6月營收，分別為1,195.9萬元、714.9...

高端新冠疫苗 申請臨床試驗

高端疫苗昨（9）日宣布，由於開發的新冠肺炎疫苗，已完成動物實驗並取得數據，正式向衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出一期...

下半年…車市估趨平穩

6月車市較去年同期成長，第2季車市表現不斷超出車廠與消費者的預期，不過隨著貨物稅汰舊換新的補貼政策將再延續五年，短期搶買...

共信創辦人吳宜莊、陸防疫權威鍾南山…相識30年

共信醫藥科技與中國大陸防疫權威鍾南山的互動，早在30年前就已開始。共信創辦人吳宜莊原為旅美生醫專家，1992年到廣州考察...

共信抗肺癌藥 拚Q4獲陸藥證

在興櫃登錄的共信醫藥科技，旗下的抗肺癌藥物技術PTS302近期有望完成中國大陸新藥審查程序，最快第4季取得藥證，明年首季...

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

刷卡一嗶、隨借隨還的YouBike，是一種通勤方式，也是一種生活態度，截至2019年底，累計3.4億人次騎過，更曾創下一輛車一天被騎十五次的世界記錄。這些成績來自劉麗珠，巨大機械（捷安特）創辦人劉金標的長女，自行車新文化基金會執行長、也是YouBike發言人。

最大活動平台Accupass燒光2億的融資 如何活下來

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

何炳霖，高雄人，55歲，cama現烘連鎖咖啡品牌創辦人兼董事長，目前擁有約120家店，兩成直營、八成加盟，年營收約七億。2006年創辦cama之前，在廣告行銷領域超過18年，曾在國華廣告擔任業務，在前日商聯旭廣告（ADK）擔任客戶群總監GAD，在花仙子擔任行銷經理，在美商李奧貝納廣告擔任客戶群總監GAD。

熱門新聞

紓困3.0！政院追加預算2千億 2周後送立院

張忠謀90歲「生日快樂」 台積電送賀禮 市值飆破9兆新高

超商預購三倍券 名嘴氣轟「優惠遊戲規則」：有受騙的感覺

零到六歲公司養、子公司FII員工卻沒得領？鴻海這麼說

股市熱 證交稅創12年新高

台積電6月營收1,208.78億元 再創歷史新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。