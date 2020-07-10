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知名建商國城摃上高市府工務局，將循司法解決

經濟日報 / 【記者林政鋒／高雄報導】

高雄知名建商國城建設總裁洪平森10日針對「六號綠洲」建案私人陽台建物遭拆，指控高雄工務局是民粹作為。他強調，頂樓陽台和露台屬私人所有，不是避難平台，要求工務局應依法「更正」，同時對於外界刻意將此一單純建案與國城建設公司作不當連結企圖抹黑，國城將對此行為蒐證、提告。

高雄市政府工務局表示，一切依法行政，並承擔相關責任。

資深建商說，洪平森、蔡麗環是國內建築業知名夫妻檔，洪平森除了曾任高雄縣建築公會理事長外，並擔任台灣省建築投資公會理事長，具全國影響力。

15年前在大家不看好的情況下，洪平森、蔡麗環決定投資開發高雄軟體園區，如今高軟園區成為南部數位內容和文創產業重鎮，為目前「亞洲新灣區」的繁榮立下重要基石。

洪平森表示，國城建築師根據「建築技術規則建築設計施工編」第99條規定，設置的「屋頂避難平台」，比法令規定的還多，但因建築師當初誤寫、誤算，將「露台」涵蓋在「屋頂避難平台」範圍，工務局審查使用執照申請所附的建築竣工圖說時，也疏漏未發現此一錯誤，導致嚴重影響建築物的使用,「苦果不應由人民承擔」。

因此，他先後向高雄代理市長楊明州和監察院陳情，要求高雄市政府更正，但沒有獲得合理回應。

洪平森強調，建築圖説明明寫的是「露台」二個字，工務人員卻硬扭曲，指稱是「避難屋頂平台」，後續必將循法律途徑提告。

建商 建案 文創產業

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