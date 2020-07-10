葡萄王整體營收Q2較上季成長11.91% 6月營收月增2.83%年增-1.34%

葡萄王生技6月整體營收7.98億，月增2.83%，年增-1.34%，第二季營收22.5億，較Q1成長11.91%。三大事業體第二季表現皆優於第一季，葡萄王展望Q3仍保持樂觀正向。

子公司葡眾自年後即配合防疫停止所有課程訓練，連帶影響3-5月份營收。隨著6月台灣防疫解封，葡眾營收也重回成長軌道，月增2.33%，年增1.27%。各中心陸續恢復課程訓練之際，活絡會員組織凝聚力。隨著市場需求升溫與新產品(益生菌牙膏及口腔噴劑)上市，預期陸續貢獻營收，營運可望回復市場預期。

圖／葡萄王生技 提供

母公司台灣葡萄王6月份在去年高基期條件下，仍然穩定成長，月增19.23%，年增1.65%。自有品牌尤其在虛擬通路部份，受惠防疫宅經濟影響，營收表現亮眼，6月份YOY成長 48.74%。其中，機能性飲料搶搭夏日飲料旺季及手遊風潮，聯名推出康貝特x三國群英傳活動，進而帶動買氣上升。另外，保健食品部份，依然以明星商品「薑黃」、「益生菌」、「樟芝」表現最為亮眼。７月起「孅益薑黃」將推出夜間版「夜極薑黃」專打晚睡代謝差族群，系列商品更特別邀請運動風格強烈，形象陽光健康「李詠嫻」代言，與日版「孅益薑黃」搭配，強調24小時全天候代謝效果更好。觀光工廠不畏疫情影響，Q2表現逐月成長，6月營收較去年同期成長17.49%；接著搶攻國內解封旅遊風潮，推出「活力總動員」盼增添話題。海外代工部份也交出亮眼成績單，月增率達3位數成長，也較去年同期雙位數成長。展望下半年，各部門營收預期都將持續穩健成長。

上海葡萄王累計第二季營收2.6億，較第一季增加121.16%。6月營收在同期高基期條件，月增-3.25%，年增-18.75%，營收表現主要受6月一筆訂單，因客戶更新包裝造成延遲出貨，進而影響營收成長力道，不過整體成長動能可望反映於Q3。隨著Q2下滑幅度已收窄，下半年度營收由負轉正樂觀可期。

全民防疫期間，除了勤洗手、戴口罩等外在防疫措施做足外，提升內在免疫保護力更是關鍵。葡萄王生技致力於尖端科技與創新研發超過50年，以「健康專家，照顧全家」品牌使命，提供優質、健康的產品，陪伴大家挺過這一波疫情。