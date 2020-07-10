聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端新冠疫苗 申請臨床試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導
高端疫苗總經理陳燦堅 （本報系資料庫）
高端疫苗總經理陳燦堅 （本報系資料庫）

高端疫苗昨（9）日宣布，由於開發的新冠肺炎疫苗，已完成動物實驗並取得數據，正式向衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出一期臨床試驗申請。

高端疫苗指出，公司新冠肺炎疫苗開發案是技轉自美國國衛院（NIH），採用NIH過去奠基於SARS、MERS疫苗開發的平台，建構以三聚體結構呈現的S2P全長基因修飾重組棘蛋白，做為疫苗抗原，可在動物試驗中表現出優異的免疫原性反應。

高端疫苗技轉NIH平台技術後，已在國內進行蛋白質表現系統、生產製程與建立檢驗分析方法，並執行多項不同佐劑組合之小鼠免疫原性試驗，以進行偏向誘導免疫之抗原與佐劑配方篩選，取得大量動物試驗數據。

高端疫苗強調，現已彙整小鼠免疫原性數據，並完成候選疫苗免疫組合物的評估，向TFDA提出第一期人體臨床試驗申請，後續也將進行第二期臨床試驗，並與藥證法規主管機關討論緊急使用授權（EUA）與後續開發事宜。

高端疫苗指出，根據約翰霍普金斯大學統計，截至7月9日，全球已有1,204萬例新冠肺炎確診個案，其中54.9萬人死亡，疫情持續快速擴散，目前市場尚無法估計。各國政府與疫苗廠已積極投入疫苗開發，並以疫苗緊急使用授權與疫苗預採購政策加速疫苗研發與量產，確保各國疫苗供應無虞。高端疫苗也將依循EUA途徑，加速疫苗開發，以期保障國人與全球健康。

疫苗 肺炎

延伸閱讀

印度趕8月量產疫苗 專家曝風險大

合一「三冠王」帶頭衝 生技股百元俱樂部飆破30家

東洋跨足疫苗市場 拓展海外市商機、研發專注特殊劑型

天然ㄟ尚好？哈佛博士：天然並不全然等於新鮮、安全

相關新聞

高端新冠疫苗 申請臨床試驗

高端疫苗昨（9）日宣布，由於開發的新冠肺炎疫苗，已完成動物實驗並取得數據，正式向衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出一期...

會計師看時事／董事新思維 落實四大心法

企業的營運，除了決策和執行的經營團隊外，董事會更是公司最終的治理單位，協助和指導經營團隊決策，同時，亦以獨立的角度進行內...

行銷望遠鏡／政策宣導 導入事件行銷  

一般人對政府公共政策行銷的反應都很冷漠，認為那是政府的事，和我沒有關係，以致表現出來的態度多半興趣缺缺。面對這種莫不關心...

鳳凰、燦星 6月業績沒起色

國旅市場大爆發，但上市櫃旅行社業者還是在度小月，鳳凰、燦星旅昨（9）日公告6月營收，分別為1,195.9萬元、714.9...

下半年…車市估趨平穩

6月車市較去年同期成長，第2季車市表現不斷超出車廠與消費者的預期，不過隨著貨物稅汰舊換新的補貼政策將再延續五年，短期搶買...

中研院年輕學者獎 量子科技研究有成

「年輕學者研究有創意、具前瞻性，為全體人類做出貢獻！」中研院9日舉辦「年輕學者研究著作獎」頒獎典禮，研究員鐘楷閔謙虛說，從小跟在數學老師父親身旁耳濡目染，才因此被啟蒙，副研究員姚季光感性表示對老婆的謝意，他說：「因為有她，我才能無後顧之憂投入研究。」

大巨蛋遭指不符建築技術規則 遠雄將再申請變更

大巨蛋預計下週重發建照，外界指大巨蛋不符「建築技術規則」。遠雄今天表示，將會再進行變更申請，並列入項目審查，通過後再行施工。

鄭崇華不敢到武漢投資 就是怕三峽大壩

今年，除了美中爭霸和全球疫情，還有一件事讓台達電創辦人鄭崇華每天掛在心上，那就是三峽大壩。

從大股東變打工仔 乖乖第三代擦亮老字號招牌收服年輕人味蕾

乖乖危急存亡之際，在LVMH集團工作的廖宇綺放棄大好年薪，毅然決然回家幫忙；如今，儘管大股東已非廖家人，她仍立志轉型，重新收服年輕人味蕾，讓「乖乖」永不消失。

疫情影響台灣企業 資誠：成長信心僅11%創新低

台灣企業領袖如何看新冠肺炎疫情的影響？資誠聯合會計師事務所今天發布《新冠時代資誠臺灣企業領袖調查報告》，調查發現，企業成長信心僅11％，深恐疫情將帶來全球性經濟衰退，最大的威脅是「經濟成長的不確定性」，中美兩國對企業的影響力持續降低，越南竄升至第三名。

高鐵董座遭爆假減薪肥貓爭議 交部回應了

台灣高鐵公司肥貓爭議連環爆。曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料今竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。除了江耀宗，現任總經理鄭光遠也傳出隨後配合減薪，不過巧合的是，同樣傳出減掉的月薪幾乎以獎金補回，年薪仍破770萬。

共信創辦人吳宜莊、陸防疫權威鍾南山…相識30年

共信醫藥科技與中國大陸防疫權威鍾南山的互動，早在30年前就已開始。共信創辦人吳宜莊原為旅美生醫專家，1992年到廣州考察...

熱門新聞

大同董事改選翻盤！經濟部駁回大同公司變更登記

大同之亂 投保中心對經營權女王陳錦旋開刀

防疫正夯！錸德推抗菌光碟 鎖定醫院、儲存市場

金管會出手了 大同股東會爭議案移送檢調

高鐵董座遭爆假減薪肥貓爭議 交部回應了

零到六歲公司養、子公司FII員工卻沒得領？鴻海這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。