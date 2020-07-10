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鳳凰、燦星 6月業績沒起色

經濟日報 / 記者黃文奇／台北報導

國旅市場大爆發，但上市櫃旅行社業者還是在度小月，鳳凰、燦星旅昨（9）日公告6月營收，分別為1,195.9萬元、714.9萬元，兩家公司都較去年同期減少96.5%。業界指出，因為疫情鎖國的情況沒有改變，真正能吃到國旅商機的旅行社並不多。

鳳凰、燦星旅近期在股東會上都對市場前景表示不樂觀，兩家業者均表示，「今年是前所未有艱困、嚴峻的一年」。

鳳凰更強調，經濟活動恢復動能的時間，可能比SARS恢復期還要長。

鳳凰雖然認為國旅熱潮應該是旅遊業復甦的起點，也加強提升國內旅遊產品豐富度，但似乎在6月營收表現上未見成效，7月營運也有待考驗。

新冠肺炎疫情重創全球觀光業，旅行社業者對今、明年的觀光前景並不樂觀，多數旅行社做國際旅遊業務，在國境未解封情況下，國際旅遊的營收「趨近於零」，短時間內只能靠紓困度日。

鳳凰今年首季稅後純益461.5萬元，較去年同期3,000萬元左右大減近85%，每股純益僅0.08元，較去年同期0.5元大幅滑落，預期第2季狀況也不樂觀。

鳳凰日前表示，公司全體員工已進入撙節時期，開始砍掉不必要的預算和費用，在業務量驟減衝擊下，鼓勵同仁休假並放寬留職停薪。

鳳凰等業者在國旅開放後也大力投入，鳳凰加強國內旅遊產品豐富度、包裝專人專車小團體旅遊，主打阿里山、雪霸、奧萬大、合歡山和清境等輕旅行，以及離島馬祖、小琉球和澎湖等，希望有助7月營收表現。

燦星旅則持續進行提升組織效能、數位化等作業，近期加強自由行產品選購平台銷售，提升產品的豐富性，另外，將著重小資、老年的團體旅遊市場，設計平價但高品質的行程。

營收 旅行社 疫情

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