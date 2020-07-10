下半年…車市估趨平穩

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

6月車市較去年同期成長，第2季車市表現不斷超出車廠與消費者的預期，不過隨著貨物稅汰舊換新的補貼政策將再延續五年，短期搶買車的一部分誘因消失，業者預期，下半年車市將趨於平穩，可能較原先預估的量能縮減。

今年影響車市的因素相當多，新冠肺炎疫情衝擊消費能力，但為避免大眾運輸的傳染風險，反激發不少買氣，原本貨物稅補貼汰舊換新5萬元的政策今年是第五年的落日年度，預期將可刺激搶搭末班車的消費。但近期汰舊換新的補助確定將再延五年，業者估計，將較原本的預估量稍減，為下半年的變數。

裕隆集團則認為，如果第3季國內經濟景氣未受國外疫情太大影響，依6月車市銷售狀況，市場應該還會維持有一定的銷售量，預估年總量應該會跟去年差異不大，約在42-43萬輛。

不過，至少6月的掛牌量較去年同期成長8.2%，各家車廠的掛牌數都較去年同期成長。

因此，和泰車第一家公布6月營收，一口氣較去年同期成長16%後，市場也預期包括裕日車、中華車、三陽工業與汎德永業汽車的營收應該都有不錯的表現。

至於下半年的市場與各車廠的業績表現，由於今年上半年受疫情干擾，新車款發表與供應出現不少變數，下半年原本就是衝刺期，但仍要看供應鏈狀況，新車是否能如期上市，供料是否無虞，仍是下半年市場的重要關鍵。

車市 疫情 貨物稅

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