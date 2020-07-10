聽新聞
test
0:00 / 0:00

行銷望遠鏡／政策宣導 導入事件行銷  

經濟日報 / 林隆儀（文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

一般人對政府公共政策行銷的反應都很冷漠，認為那是政府的事，和我沒有關係，以致表現出來的態度多半興趣缺缺。面對這種莫不關心的態度，增添公共政策行銷的困難度。

要吸引人民熱情參與，共襄盛舉，必須向企業學習行銷手法，把公共政策視為一種「產品」或「服務」，透過事件行銷，廣為宣導。

公共政策的範圍非常廣泛，舉凡一般政令宣導、環保議題、全民健康、防疫作戰、節能減碳、交通安全等，不一而足。公共政策行銷的要旨在於喚起注意，引起興趣，激起參與慾望，採取實際行動。公共政策不但非常多元，而且都和人們的生活息息相關，成為當前事件行銷很重要的題材。不過，公共政策並非以營利為目的，而是以滿足人們「被告知」的權利為職志，和企業事件行銷大不相同。政策宣導事件行銷的要領可整理如下：

一、互動行銷：政策宣導不是在唱獨腳戲，不宜抱持「報銷主義」心態，敷衍了事。而是要審慎規劃，擴大宣導，邀請人們熱情參與，和人們進行互動行銷，寓教於樂，利用AIDA原理，達到「知易行易」的效果。

二、扎根行銷：政策行銷透過扎根教育方式，可以收到事半功倍的效果，環保、健康、防疫、節能減碳、交通安全、防災應變、拒絕毒品…，從扎根學童教育做起，影響家長的行為，再擴及整個社會，效果非常顯著。例如日本小學生把家裡用過的牛奶紙盒，清洗乾淨後帶到學校投入回收桶，由廠商回收再利用。

三、同步行銷：公共政策事關全民，必須由各級政府的相關部門，就同一議題進行同步行銷，引起全民的注意與參與，擴大事件行銷的能見度與相乘效果。例如國際反毒日，中央及地方各級政府展開宣導活動，達到遍地開花的效果。

四、趣味行銷：政策行銷必須避免出現枯燥乏味、乏人問津的場面。應設法把原本單調乏味的公共政策設計成趣味盎然的行銷腳本，例如穿插趣味表演活動，舉辦有獎徵答，鼓勵打卡留言，將枯燥轉換為有趣的活動。

五、持續行銷：公共政策宣導如果是一帖補藥，只服一帖絕不會產生效果。人們都有健忘習性，導致政策宣導不是一次就能達陣，必須視為經常性活動，圍繞著同一主題，採用不同表現方式，持續行銷，經常提醒才會有效果。

政府為滿足人民被告知的權利，施政講究透明、公開，讓人民充分理解，才能引起密切配合行動。公共政策宣導成為當今政府施政的重要項目，把政策當作重要「事件」來行銷，也是當前政府刻不容緩的要務。

公共政策 環保 減碳

延伸閱讀

顧客直接用湯匙在餐廳冰淇淋區「試吃」 網崩潰：防疫期間欸

防疫正夯！錸德推抗菌光碟 鎖定醫院、儲存市場

防疫連帶減少登革熱 新北病例數近5年最低

防疫正夯！錸德推抗菌光碟 鎖定醫院、儲存市場

相關新聞

高端新冠疫苗 申請臨床試驗

高端疫苗昨（9）日宣布，由於開發的新冠肺炎疫苗，已完成動物實驗並取得數據，正式向衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出一期...

會計師看時事／董事新思維 落實四大心法

企業的營運，除了決策和執行的經營團隊外，董事會更是公司最終的治理單位，協助和指導經營團隊決策，同時，亦以獨立的角度進行內...

行銷望遠鏡／政策宣導 導入事件行銷  

一般人對政府公共政策行銷的反應都很冷漠，認為那是政府的事，和我沒有關係，以致表現出來的態度多半興趣缺缺。面對這種莫不關心...

鳳凰、燦星 6月業績沒起色

國旅市場大爆發，但上市櫃旅行社業者還是在度小月，鳳凰、燦星旅昨（9）日公告6月營收，分別為1,195.9萬元、714.9...

下半年…車市估趨平穩

6月車市較去年同期成長，第2季車市表現不斷超出車廠與消費者的預期，不過隨著貨物稅汰舊換新的補貼政策將再延續五年，短期搶買...

中研院年輕學者獎 量子科技研究有成

「年輕學者研究有創意、具前瞻性，為全體人類做出貢獻！」中研院9日舉辦「年輕學者研究著作獎」頒獎典禮，研究員鐘楷閔謙虛說，從小跟在數學老師父親身旁耳濡目染，才因此被啟蒙，副研究員姚季光感性表示對老婆的謝意，他說：「因為有她，我才能無後顧之憂投入研究。」

大巨蛋遭指不符建築技術規則 遠雄將再申請變更

大巨蛋預計下週重發建照，外界指大巨蛋不符「建築技術規則」。遠雄今天表示，將會再進行變更申請，並列入項目審查，通過後再行施工。

鄭崇華不敢到武漢投資 就是怕三峽大壩

今年，除了美中爭霸和全球疫情，還有一件事讓台達電創辦人鄭崇華每天掛在心上，那就是三峽大壩。

從大股東變打工仔 乖乖第三代擦亮老字號招牌收服年輕人味蕾

乖乖危急存亡之際，在LVMH集團工作的廖宇綺放棄大好年薪，毅然決然回家幫忙；如今，儘管大股東已非廖家人，她仍立志轉型，重新收服年輕人味蕾，讓「乖乖」永不消失。

疫情影響台灣企業 資誠：成長信心僅11%創新低

台灣企業領袖如何看新冠肺炎疫情的影響？資誠聯合會計師事務所今天發布《新冠時代資誠臺灣企業領袖調查報告》，調查發現，企業成長信心僅11％，深恐疫情將帶來全球性經濟衰退，最大的威脅是「經濟成長的不確定性」，中美兩國對企業的影響力持續降低，越南竄升至第三名。

高鐵董座遭爆假減薪肥貓爭議 交部回應了

台灣高鐵公司肥貓爭議連環爆。曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料今竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。除了江耀宗，現任總經理鄭光遠也傳出隨後配合減薪，不過巧合的是，同樣傳出減掉的月薪幾乎以獎金補回，年薪仍破770萬。

共信創辦人吳宜莊、陸防疫權威鍾南山…相識30年

共信醫藥科技與中國大陸防疫權威鍾南山的互動，早在30年前就已開始。共信創辦人吳宜莊原為旅美生醫專家，1992年到廣州考察...

熱門新聞

大同董事改選翻盤！經濟部駁回大同公司變更登記

大同之亂 投保中心對經營權女王陳錦旋開刀

防疫正夯！錸德推抗菌光碟 鎖定醫院、儲存市場

金管會出手了 大同股東會爭議案移送檢調

高鐵董座遭爆假減薪肥貓爭議 交部回應了

零到六歲公司養、子公司FII員工卻沒得領？鴻海這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。