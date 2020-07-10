行銷望遠鏡／政策宣導 導入事件行銷  

一般人對政府公共政策行銷的反應都很冷漠，認為那是政府的事，和我沒有關係，以致表現出來的態度多半興趣缺缺。面對這種莫不關心的態度，增添公共政策行銷的困難度。

要吸引人民熱情參與，共襄盛舉，必須向企業學習行銷手法，把公共政策視為一種「產品」或「服務」，透過事件行銷，廣為宣導。

公共政策的範圍非常廣泛，舉凡一般政令宣導、環保議題、全民健康、防疫作戰、節能減碳、交通安全等，不一而足。公共政策行銷的要旨在於喚起注意，引起興趣，激起參與慾望，採取實際行動。公共政策不但非常多元，而且都和人們的生活息息相關，成為當前事件行銷很重要的題材。不過，公共政策並非以營利為目的，而是以滿足人們「被告知」的權利為職志，和企業事件行銷大不相同。政策宣導事件行銷的要領可整理如下：

一、互動行銷：政策宣導不是在唱獨腳戲，不宜抱持「報銷主義」心態，敷衍了事。而是要審慎規劃，擴大宣導，邀請人們熱情參與，和人們進行互動行銷，寓教於樂，利用AIDA原理，達到「知易行易」的效果。

二、扎根行銷：政策行銷透過扎根教育方式，可以收到事半功倍的效果，環保、健康、防疫、節能減碳、交通安全、防災應變、拒絕毒品…，從扎根學童教育做起，影響家長的行為，再擴及整個社會，效果非常顯著。例如日本小學生把家裡用過的牛奶紙盒，清洗乾淨後帶到學校投入回收桶，由廠商回收再利用。

三、同步行銷：公共政策事關全民，必須由各級政府的相關部門，就同一議題進行同步行銷，引起全民的注意與參與，擴大事件行銷的能見度與相乘效果。例如國際反毒日，中央及地方各級政府展開宣導活動，達到遍地開花的效果。

四、趣味行銷：政策行銷必須避免出現枯燥乏味、乏人問津的場面。應設法把原本單調乏味的公共政策設計成趣味盎然的行銷腳本，例如穿插趣味表演活動，舉辦有獎徵答，鼓勵打卡留言，將枯燥轉換為有趣的活動。

五、持續行銷：公共政策宣導如果是一帖補藥，只服一帖絕不會產生效果。人們都有健忘習性，導致政策宣導不是一次就能達陣，必須視為經常性活動，圍繞著同一主題，採用不同表現方式，持續行銷，經常提醒才會有效果。

政府為滿足人民被告知的權利，施政講究透明、公開，讓人民充分理解，才能引起密切配合行動。公共政策宣導成為當今政府施政的重要項目，把政策當作重要「事件」來行銷，也是當前政府刻不容緩的要務。