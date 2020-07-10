會計師看時事／董事新思維 落實四大心法

企業的營運，除了決策和執行的經營團隊外，董事會更是公司最終的治理單位，協助和指導經營團隊決策，同時，亦以獨立的角度進行內部溝通和協商確保策略得以執行。

在前篇文章，倡議在危機下，董事應如何具備「得高望重、得人者昌、得心應手及得道多助」的前四「得」觀念，本篇文章將就「得意忘形、得不償失、得寸進尺及得天獨後」後四「得」之心法進行說明，使董事能發揮公司治理之完整效能。

一、得「意」忘「形」：董事於公司經營與治理上應注意事務之本質、意涵與目的，而非表面形式。如以現在數位轉型之新興議題為例，許多企業可能僅是將公司之作業流程「電腦化」即認為是數位轉型，卻忽略數位轉型不只是電腦化或AI智慧系統應用等表面形式，應思考的是，公司在管理制度、思維及人才三個重要關鍵要素的轉型策略和方向是否有效且正確。

二、得「不」償「失」：公司在多變的經營環境與風險下，失敗總是難以避免，但如何能從失敗中學習不再重蹈覆轍的教訓，不浪費任何因失敗所付出的代價，才是不償失之意涵，更是邁向未來的成功之道。

美國電商巨頭亞馬遜創辦人貝佐斯曾在年度致股東公開信中表示，亞馬遜的重大成就都是來自失敗中習得的經驗，並藉以成為其不斷成長的動因之一。

亞馬遜認為，每一個失敗的專案背後，代表了龐大的成本及代價，即便失敗也不應讓該負責人的經驗與付出成本付諸流水，反而應該鼓勵藉此失敗經驗為基礎，補償曾經發生的損失，嘗試獲取未來更高獲利。

三、得「寸」進「尺」：董事在公司治理上有許多情況係藉由與管理階層的討論中瞭解風險及經營策略，但有時在資訊不足或時間有限下，並無法深入辨認風險及研討策略。因此，董事應培養風險辨認之敏感度及解讀資訊能力，針對重大決策或特殊議題，應有追根究柢的精神，就事論事並進一步「得寸進尺」地要求管理階層提出合理的分析與說明，直到解除董事疑慮並獲得董事認可與支持為止。

四、得「天」獨「後」：營運成功與否，有時係因「先天」之優勢所造成，但「後天」的努力卻更加重要。以Yahoo！為例，曾是在網路世代下最大的入口網站，但近年卻未能跟上網路浪潮的變化，無法繼續保持競爭優勢而失去其領導者的地位。

企業於詭譎多變的市場環境下，不該單只依靠先天的競爭優勢，更應後天不斷精進，以因應環境之變化，調整公司的經營策略，方能使公司持續保持領導地位。

在新世代的環境下，董事若要真「懂」事，思維就必須改變。除了在危機管理下需要有四危（居安思危、臨危不亂、危邦不入、危機入市）的策略思維外，更應建立八「得」（得高望重、得人者昌、得心應手、得道多助、得意忘形、得不償失、得寸進尺及得天獨後）之新觀念，以培養董事均可以成為一位具有四「危」八「得」的真董事！