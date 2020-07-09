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超商雙雄暑假搶市開打 大戰一觸即發

經濟日報 / 記者黃文奇/台北即時報導

暑假到了，超商雙雄熱天商機大戰一觸即發，據悉，統一超（2912）7-ELEVEN原本要在10日才開跑的千項商品折扣優惠，提前在9日登場，其中一個關鍵原因，即是全家昨日就開始推「會員專屬的隨買跨店取感謝祭」，也宣告雙雄暑期搶市大戰提前開打。

超商雙雄搶商機大作戰，受惠者永遠是消費者。據悉，雙雄為了宣示各自的搶市作為均各顯奇招，全家推出9-12日、為期四天的「會員專屬的隨買跨店取感謝祭」，而小七則是提前一天，推出為期四天的「7-ELEVEN DAY」。小七把活動提前的做法也被被市場解讀為互別苗頭。

全家做法方面，是從7月9日上午10點起到7月12日午夜11點59分為止，舉辦會員專屬的隨買跨店取感謝祭，而7-ELEVEN的「7-ELEVEN DAY」則在7月9日至12日限時四天，有超過1,000項指定商品第二件五折。

特別值得注意的是，全家在此次活動優惠的16項商品，「巧合」的是全部都是統一集團旗下商品促銷，並打出13項第二件五折，3項為買三送三，產品包括統一陽光無糖高纖豆漿、統一陽光黃金豆豆漿、純喫茶無糖綠茶650ml，還有ＡＢ優酪乳、阿Ｑ雞汁排骨桶麵、 滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵，換言之，全家本次促銷商品與小七的重疊度頗高。

業界預期，7-ELEVEN此次提前開跑的「7-ELEVEN DAY」，預估該檔期有望雙位數成長，並首次集結統一集團，線上線下將有近7,000個通路同時參與，熱鬧程度可以預期。

全家 統一集團 超商

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