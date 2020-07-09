防疫正夯！錸德推抗菌光碟 鎖定醫院、儲存市場

光碟大廠錸德科技於宣布推出WG抗菌光碟系列產品，鎖定專業醫療院所與專業儲存備份市場。

錸德表示，本次推出的WG抗菌光碟加入特殊有機抗菌劑之抗菌配方，大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等常見的細菌無法於表面長時間停留，而使其具備抗菌的效果，且成效卓越符合嚴謹的JIS Z2801規範。

隨著口罩成為2020全球最搶手的物品後，全球人類對於防疫態度的重視已經全然改變，且光碟為醫療院所廣泛使用於儲存病例資料的載具，常用於傳遞資料、便利性極高。錸德積極開發新產品WG抗菌光碟，添加獨家有機抗菌劑之抗菌配方，經由SGS檢測單位，以嚴謹的日本JIS Z2801抗菌檢測規範檢測，有效抑制大腸桿菌及金黃色葡萄球菌，停留於光碟表面。錸德WG抗菌光碟亦取得歐盟RoHS成分檢測合格證書。