藝文解封！被譽台灣太陽馬戲團的舞鈴劇場演客家音樂劇

藝文解封，客家委員會（簡稱客委會）將於本周六（18日)及周日（19日)下午6時30分，在苗栗銅鑼的台灣客家文化館戶外階梯廣場，邀請有「台灣太陽馬戲團」美譽的舞鈴劇場，演出客家音樂劇「最美的綻放」，活動結合苗栗在地青年「菁市集」及藝術家游文富的「夏雪-地景藝術」，邀請民眾欣賞夏日音樂劇。

「最美的綻放」音樂劇敘述客家細妹進入桐花森林的一場奇幻之旅，由2009台北聽障奧運視覺專家統籌影像設計、作曲家楊琇雲編曲、金曲獎四屆得主劉劭希擔任音樂指導，客家優質女聲黃珮舒參與演出獻唱；導演並邀請擁有世界花式溜冰五屆冠軍紀錄選手、立方體特技演員、空中綢吊演員、大球舞者，與十餘位世界級鈴舞菁英團隊共同演出。

客委會表示，「最美的綻放」音樂劇原為「2020客家桐花祭」規劃的大型展演，受到武漢肺炎疫情影響，於藝文解封後安排於暑假開始的第一個假期演出，因應政府防疫規範，活動採取實聯制免費入場，民眾可於現場或網路登錄，特別鼓勵預先於網路登錄，以減少現場排隊等候時間。

本劇由「舞鈴劇場」演出，該劇場擁有全球獨一無二的鈴舞者團隊，曾於美國紐約林肯中心、加拿大蜂鳥國家劇院及日本愛知博覽會演出，並在花博創下持續演出212場的驚人紀錄。創辦人劉樂群表示，「最美的綻放」是藝術家們將客家文化及語言轉換為精彩的音樂劇，無論觀眾是否熟悉客語，都能透過整體藝術展演，欣賞客家本質。未來劇場也計畫將「最美的綻放」帶到國外藝術季舞台，讓世界認識客家。

活動期間安排苗栗青年組成「菁市集」自下午2點開始展售在地好農、好物及手作文創假日市集；還有網美打卡熱點「夏雪-地景藝術」，由藝術家游文富依據地景，以竹、土地等自然元素，詮釋桐花落地浩瀚雪景的裝置藝術。