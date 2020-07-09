快訊

葉玉卿老公身家近400億傳破產 2012年已有徵兆？

永不停歇的戰爭：駭客攻擊日常化與戰場電子作戰

藝文解封！被譽台灣太陽馬戲團的舞鈴劇場演客家音樂劇

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
客委會將於7月18日及19日下午6時30分，在苗栗銅鑼的台灣客家文化館戶外階梯廣場，邀請有「台灣太陽馬戲團」美譽的舞鈴劇場，演出客家音樂劇「最美的綻放」。客委會／提供
客委會將於7月18日及19日下午6時30分，在苗栗銅鑼的台灣客家文化館戶外階梯廣場，邀請有「台灣太陽馬戲團」美譽的舞鈴劇場，演出客家音樂劇「最美的綻放」。客委會／提供

藝文解封，客家委員會（簡稱客委會）將於本周六（18日)及周日（19日)下午6時30分，在苗栗銅鑼的台灣客家文化館戶外階梯廣場，邀請有「台灣太陽馬戲團」美譽的舞鈴劇場，演出客家音樂劇「最美的綻放」，活動結合苗栗在地青年「菁市集」及藝術家游文富的「夏雪-地景藝術」，邀請民眾欣賞夏日音樂劇。

「最美的綻放」音樂劇敘述客家細妹進入桐花森林的一場奇幻之旅，由2009台北聽障奧運視覺專家統籌影像設計、作曲家楊琇雲編曲、金曲獎四屆得主劉劭希擔任音樂指導，客家優質女聲黃珮舒參與演出獻唱；導演並邀請擁有世界花式溜冰五屆冠軍紀錄選手、立方體特技演員、空中綢吊演員、大球舞者，與十餘位世界級鈴舞菁英團隊共同演出。

客委會表示，「最美的綻放」音樂劇原為「2020客家桐花祭」規劃的大型展演，受到武漢肺炎疫情影響，於藝文解封後安排於暑假開始的第一個假期演出，因應政府防疫規範，活動採取實聯制免費入場，民眾可於現場或網路登錄，特別鼓勵預先於網路登錄，以減少現場排隊等候時間。

本劇由「舞鈴劇場」演出，該劇場擁有全球獨一無二的鈴舞者團隊，曾於美國紐約林肯中心、加拿大蜂鳥國家劇院及日本愛知博覽會演出，並在花博創下持續演出212場的驚人紀錄。創辦人劉樂群表示，「最美的綻放」是藝術家們將客家文化及語言轉換為精彩的音樂劇，無論觀眾是否熟悉客語，都能透過整體藝術展演，欣賞客家本質。未來劇場也計畫將「最美的綻放」帶到國外藝術季舞台，讓世界認識客家。

活動期間安排苗栗青年組成「菁市集」自下午2點開始展售在地好農、好物及手作文創假日市集；還有網美打卡熱點「夏雪-地景藝術」，由藝術家游文富依據地景，以竹、土地等自然元素，詮釋桐花落地浩瀚雪景的裝置藝術。

劇場 桐花祭 藝術家

延伸閱讀

解封後第三季的投資 關注三高留意三風險

峇里島今展開第一段解封！9日起恢復公共活動商家營業

跟著獅兄家族認識客家信仰 「伯公您好神」繪本故事

宜蘭添夢幻景／400根孟宗竹 打造「迷霧森林」

相關新聞

中研院年輕學者獎 量子科技研究有成

「年輕學者研究有創意、具前瞻性，為全體人類做出貢獻！」中研院9日舉辦「年輕學者研究著作獎」頒獎典禮，研究員鐘楷閔謙虛說，從小跟在數學老師父親身旁耳濡目染，才因此被啟蒙，副研究員姚季光感性表示對老婆的謝意，他說：「因為有她，我才能無後顧之憂投入研究。」

大巨蛋遭指不符建築技術規則 遠雄將再申請變更

大巨蛋預計下週重發建照，外界指大巨蛋不符「建築技術規則」。遠雄今天表示，將會再進行變更申請，並列入項目審查，通過後再行施工。

鄭崇華不敢到武漢投資 就是怕三峽大壩

今年，除了美中爭霸和全球疫情，還有一件事讓台達電創辦人鄭崇華每天掛在心上，那就是三峽大壩。

從大股東變打工仔 乖乖第三代擦亮老字號招牌收服年輕人味蕾

乖乖危急存亡之際，在LVMH集團工作的廖宇綺放棄大好年薪，毅然決然回家幫忙；如今，儘管大股東已非廖家人，她仍立志轉型，重新收服年輕人味蕾，讓「乖乖」永不消失。

疫情影響台灣企業 資誠：成長信心僅11%創新低

台灣企業領袖如何看新冠肺炎疫情的影響？資誠聯合會計師事務所今天發布《新冠時代資誠臺灣企業領袖調查報告》，調查發現，企業成長信心僅11％，深恐疫情將帶來全球性經濟衰退，最大的威脅是「經濟成長的不確定性」，中美兩國對企業的影響力持續降低，越南竄升至第三名。

高鐵董座遭爆假減薪肥貓爭議 交部回應了

台灣高鐵公司肥貓爭議連環爆。曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料今竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。除了江耀宗，現任總經理鄭光遠也傳出隨後配合減薪，不過巧合的是，同樣傳出減掉的月薪幾乎以獎金補回，年薪仍破770萬。

共信創辦人吳宜莊、陸防疫權威鍾南山…相識30年

共信醫藥科技與中國大陸防疫權威鍾南山的互動，早在30年前就已開始。共信創辦人吳宜莊原為旅美生醫專家，1992年到廣州考察...

共信抗肺癌藥 拚Q4獲陸藥證

在興櫃登錄的共信醫藥科技，旗下的抗肺癌藥物技術PTS302近期有望完成中國大陸新藥審查程序，最快第4季取得藥證，明年首季...

南僑強打有機米食 衝刺外銷

南僑會長陳飛龍推廣米食不遺餘力。他昨（8）日表示，南僑希望做提高米食附加價值的事，台灣外銷加工品飯有七至八成是南僑「即食...

南僑看烘焙業 六商機起飛

烘焙油脂與冷凍麵糰大廠南僑會長陳飛龍昨（8）日表示，在後疫情時代，烘焙產業將出現新類別，業者更需快速改變產品和服務策略，...

大巨蛋權利金 採超額利潤制

外界對大巨蛋停工多年但蛋體卻已完成，是否停工期間仍繼續施工有所疑慮，北市府昨（8）日主動舉辦記者會對外說明，台北市長柯文...

大巨蛋容留人數...滾動式修正

停工五年的大巨蛋，日前獲台北市政府簽准建照變更，最快下周拿到建照即可復工。台北市長柯文哲昨天表示，已要求遠雄大巨蛋營運的...

熱門新聞

一張圖看4部會4大加碼券 免費抽籤送

表／免費送、要抽籤 4大部會加碼券比一比

全球最大宗 台積買沃旭綠電

擋不住了！ 機械公會下修景氣預測

鴻海旗下鴻騰 再發獲利預警

高鐵董座遭爆假減薪肥貓爭議 交部回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。