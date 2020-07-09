業績回升 廣越6月營收月增38.61%、7月起進入旺季

台灣高鐵公司肥貓爭議連環爆。曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料今竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。除了江耀宗，現任總經理鄭光遠也傳出隨後配合減薪，不過巧合的是，同樣傳出減掉的月薪幾乎以獎金補回，年薪仍破770萬。

2020-07-09 10:42