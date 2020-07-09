業績回升 廣越6月營收月增38.61%、7月起進入旺季
訂單回溫、品牌客戶訂單回流，廣越（4438）公告6月合併營收15.68億元，較5月份成長38.61%，但仍較去年同期18.69億年減16.11%，惟下滑趨勢逐漸收斂，第2季較第1季成長72.27%。公司表示，終端客戶消費力道讓品牌客戶訂單逐漸釋出，累計今年上半年營收50.20億，較去年下滑21.03%。7~9月起業績將顯著拉升進入羽絨衣生產出貨旺季。
廣越主管表示，受到疫情之影響，6月業績較去年同期衰退，但由於各國陸續解封及開放後，讓部份品牌客戶先前遞延的追加單之訂單回籠，且大部份客戶係屬遞延出貨，尤以中國大陸市場復原之情形優於預期，運動品牌客戶訂單相對之下較未受疫情重大影響。
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