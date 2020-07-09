東洋跨足疫苗市場 拓展海外市商機、研發專注特殊劑型

東洋（4105）跨足疫苗市場有威於新型冠狀病毒(COVID-19)來勢洶洶，每年流感也導致全球無數民眾失去寶貴生命，東洋總經理施俊良表示，今年3月完成和國際疫苗大廠取得經銷權，此為新型非難蛋培養之四價流感疫苗，另外東洋也將積極拓展海外市場商機，同時研發專注特殊劑型。

施俊良表示，東洋估計公費流感疫苗可望貢獻營收約1.3億元。此疫苗適用於3歲以上兒童及成人之主動免疫接種，可預防此疫苗所涵蓋之兩種A型及兩種B型流感病毒所引起的流威相關疾病。依今年公費疫苗招標案結果，國光生得標比重約占整體60%、國外廠商寒諾菲占31%、東洋則占9%。

四價流感疫苗由獨家專利開發的懸浮式MDCK細胞培養技術，除可培養各種不同類型的流感病毒株，因為非難蛋胚胎培養，可大幅降低病毒變異導致疫苗無效的狀況，渡苗生產過程中被汙染的風險也因為是採細胞培養，而將外來汙染性降到最低。

全球每年有5%~10%成年人感染流感,約有300~500萬人感染後會轉變成重症,其中65萬例是因流威導致死亡。今年因新冠肺炎疫情影響，國人對疫苗需求量將會較往年提升，東洋今年也首度搶進自費疫苗市場,除陸續鋪貨至既有醫院通路，也會透過子公司創益旗下的藥局、診所通路，公費自費同步進行銷售，預期今年疫苗營收比重,可望提升至約5%。

在海外市場開拓上，施俊良表示，接任總經理的目標，就是希望在全世界有越來越多的國家都可以看到東洋（TTY Taiwan）的產品。

施俊良說，目前都朝開發中國家進行布局,其中泰國、越南公司已開始獲利，菲律賓初步已損益兩平，其它鎖定韓国、黑西哥、土耳其、印尼等新興市場設立轉投資子公司直接切入當地銷售布局。此外,透過典當地經夠商合作方式,東洋的自有產品也準備外銷到中南美洲的哥倫比亞、巴西、智利等，南亞的印度、巴基斯坦甚至俄羅斯、澳洲、非洲都有容戶洽談當中。

第三，持續研發專注特殊劑型，在研發面向，施俊良指出，公司利基是微脂體與微脂球技術平台，目前已透過該技術，正研發2項新藥，分別為多發性硬化症的新藥及治療內分泌的困難學名藥，且帳上現金充裕，可支應新藥研發。

在困難學名藥上，因生產的技術門檻高、製程複雜,成功機率大於失敗機率,公司除自身研發外,也與國際藥廠合作共同開發，加速開發時程。