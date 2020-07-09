中研院年輕學者獎 量子科技研究有成

「年輕學者研究有創意、具前瞻性，為全體人類做出貢獻！」中研院9日舉辦「年輕學者研究著作獎」頒獎典禮，研究員鐘楷閔謙虛說，從小跟在數學老師父親身旁耳濡目染，才因此被啟蒙，副研究員姚季光感性表示對老婆的謝意，他說：「因為有她，我才能無後顧之憂投入研究。」

鼓勵年輕學者創新

2020年年輕學者研究著作獎共有10人得獎，中研院副院長周美吟致詞時表示，得獎人來自量子科技、認知神經科學及歷史學等領域，「期待得獎人成為學術界的領導人。」她也說：「多年來一直鼓勵年輕學者做對全球人類都有貢獻的基礎研究，也用實質的獎金與獎項回饋促進學者的信心及動力。」

研究秦漢時期婚姻法律的劉欣寧受訪時指出，透過文獻可以發現，那時的家庭是以生育或培育下一代為目的的經濟團體，因此婚姻多半以利益考量，「例如有耕種力的男性被判刑，女性依然會跟隨男性，但女性如果被判刑就會立刻被拋棄。」她笑說：「當然那個時代就是比較大男人主義。」

感謝家人支持

「每個成功的男人背後都有成功的女人，我雖然沒有很成功，但長得很大隻。」自嘲身形剽悍的中研院化學生物所副研究員姚季光感性表示對老婆的謝意，他說：「因為有她，才讓我無後顧之憂投入研究。」他以與人類運動神經類似的果蠅為研究對象，找出神經傳導物質失調是因為活性氧化物累積有關等。

中研院資訊科學所研究員鐘楷閔則笑著說，自己會投入密碼學的研究，是因為爸爸是數學老師，「從小耳濡目染，也喜歡看相關書籍。」他謙虛說：「我一開始並不是以密碼學為主，事後來在哈佛讀書時被同學影響才投入，人生有許多偶然嘛，剛好在這個領域走得還不錯。」

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