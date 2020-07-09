疫情影響台灣企業 資誠：成長信心僅11%創新低

台灣企業領袖如何看新冠肺炎疫情的影響？資誠聯合會計師事務所今天發布《新冠時代資誠臺灣企業領袖調查報告》，調查發現，企業成長信心僅11％，深恐疫情將帶來全球性經濟衰退，最大的威脅是「經濟成長的不確定性」，中美兩國對企業的影響力持續降低，越南竄升至第三名。

調查計畫主持人、資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，台灣企業韌性強、彈性大、「快速應變」向來是強項，加上台灣防疫得宜，讓企業早於其他國家恢復常規營運，在全球供應鏈大幅洗牌之際率先卡位、爭取轉單契機。調查發現，近六成企業認為疫情結束後，可在三個月內恢復企業常規營運。

值得注意的是，周建宏表示，經過疫情洗禮，多數企業都意識到數位轉型的必要，將增加「技術創新與研發」投資以厚植中長期競爭力，並在中、美之外尋求更多元的市場或生產基地布局，有更多企業領袖願意張開雙臂與新創企業或創業家合作，尋求外部創新。

調查顯示，企業應對本次疫情危機，認為最需要改善之處是「既有風險管理架構不足」，其中，有將近七成的「工業製造與汽車產業」受訪者認為自身的風險管理架構不足，比例較其他產業高出許多；對於「科技、媒體與電信產業」而言，跨地域/跨部門的溝通、缺乏可信賴的即時資訊則是該產業企業領袖認為最需改善的兩大領域。

雖然中國大陸、美國仍被台灣企業視為影響整體成長最重要的前兩大國家，但重要性持續下滑趨勢，周建宏分析，企業亟欲在中美兩強之間找出更多的替代道路，擺脫選邊站的風險；未來將區分美、中會有兩大生產體系，影響企業佈局。

調查發現，越南、德國、印尼等其他國家市場對台灣企業的重要性持續上升，其中，又以越南的成長幅度最受矚目，重要性從2018年的9％一路爬升至27%，超過日本、德國成為臺企業領袖眼中第三重要的市場國家；德國的重要性則從半年前的12%快速竄升至24%；印尼的成長幅度也不容小覷，重要性從2017 年的2%一路爬升至14%。

周建宏表示，有愈來愈多企業認為要「打群架」，但併購受經濟與心理因素影響，疫情的不確定性使企業對併購及大筆現金支出態度轉為保守，併購的壓力會隨著轉型及傳承的需求而提高。