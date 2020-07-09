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交通部挹注42.87億元 第二期智慧運輸計畫明年上路

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

交通部今（9）日於行政院會報告指出，將自2021年起推出第二期「智慧運輸系統發展建設計畫(110至113年)」，將挹注42.87億升級運輸服務、帶動交通產業生機，新一期計畫因應5G時代來臨，致力將智慧交通數據技術與服務就定位，不僅著重發展國家核心路網數位基礎建設，並導入跨運具整合、迎接運具共享趨勢。

交通部表示，該計劃同時與世界智慧交通新科技無縫接軌，將人工智慧結合交通應用，更打造創新交通科技實驗場域、作為科技與交通服務創新的搖籃，對於偏鄉與弱勢使用者，新一期計畫將成功服務模式擴散加乘，使更多民眾受惠。

交通部指出，第一期「智慧運輸系統發展建設計畫(106-109年)」執行進入尾聲，已展現相當階段成果，不僅補助桃園、新北、台中、高雄等地區發展自駕車場域與實驗、帶動產業發展，也將運輸科技推進校園，於東華大學等校發展機車車聯網、降低校園機車事故達3成以上，創造家長放心的就學環境。

此外，智慧運輸也帶來紓解壅塞的新解方，在計畫內協助新竹、台南、屏東等地區發展智慧廊道，節省了近三成的旅行時間，節省的交通時間換來與家人相聚的時間。在六都腹地，補助地方政府佈設智慧路口，用路人的安全獲得更多保障

交通部指出，在東部偏鄉，則由計畫發展公共運輸平台，將「行的正義」落實到臺灣最遠的角落；第二期「智慧運輸系統發展建設計畫(110至113年)」，希望藉由政策創新引導產業發展、透過智慧運輸科技改變未來民眾交通移動力。

交通部說，緊接著2020年「5G元年」之後，台灣本土產業將帶動前所未見的交通革新，除使交通安全、效率與人本再進化外，也擴大整合我國資通訊產業加入智慧運輸生態系，帶領傳統產業成長升級，提供交通需求的解決方案，形成智慧交通垂直產業生態鏈，逐步邁向國際市場。

偏鄉 5G 車聯網

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