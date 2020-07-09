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高鐵董座遭爆假減薪肥貓爭議 交部回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司董事長江耀宗。圖／聯合報系資料照片
台灣高鐵公司董事長江耀宗。圖／聯合報系資料照片

台灣高鐵公司肥貓爭議連環爆。曾任中華航空、中國鋼鐵董事長的現任台灣高鐵董事長江耀宗，2016年進入高鐵，原本每月可領70萬元，2017年帶頭減薪逾半，每月少領35萬，未料竟傳出高鐵另編35萬元獎金，等於薪水全都補回來，一年仍可領逾840萬。除了江耀宗，現任總經理鄭光遠也傳出隨後配合減薪，不過巧合的是，同樣傳出減掉的月薪幾乎以獎金補回，年薪仍破770萬。

對此，交通部表示，這幾年台灣高鐵公司經營績效良好，也順利上市。但是交通部針對董事長、總經理薪水，早已要求依據公股民營事業董總薪水上限處理，已請鐵道局了解並回報交通部。台灣高鐵目前則尚未做出正式回應。

對於江耀宗傳出的肥貓爭議，台灣高鐵內部表示不意外，也並非空穴來風。有員工說，當初江進來時姿態擺得頗高，把在華航和中鋼的那套作風都帶進來，就像個「整頓者」，想用強勢作風收服中高層，可惜這樣的做事風格未受大多數員工青睞，畢竟「想要整頓公司應該要正其身和正其言。」

另名員工則說，由於江耀宗是扁系人馬從政，台灣高鐵內部許多偏藍分子，因此將進來後就卯起來改革，像是將營運跟維修人員對調，達到恫嚇的效果。另外對於不合理的制度，江也會直接更動，員工常常在不清楚的情況下就接受到指令，員工升遷問題就是其中一塊，即便表面上有達到相關績效，「但距離感真的非常遙遠」。

不過也有鐵道界人士幫江耀宗緩頰，不管怎樣江擔任董事長後，高鐵獲利確實有所增加，在去年台灣高鐵成功還發行80億元公司債，利率1.6%，且發行年期長達30年，打破台灣企業有史以來最長年期公司債紀錄，還省下7億左右利息，顯見資本市場對高鐵肯定，「不能說江耀宗沒有功勞」，且就算加了獎金年收破800萬人，也不算太為離譜。

台灣高鐵公司爆出肥貓爭議。圖／聯合報系資料照片
台灣高鐵公司爆出肥貓爭議。圖／聯合報系資料照片

薪水 華航 高鐵 中鋼 公司債

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