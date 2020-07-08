快訊

最強護照排行台灣落到33名 外交部這樣說

呈現四季之美！日月千禧舉辦「四季澄懷」彩墨個展

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中日月千禧酒店邀請以四季為創作主題的藝術家于傳騏，舉辦「四季澄懷」彩墨個展。記者宋健生／攝影
台中日月千禧酒店邀請以四季為創作主題的藝術家于傳騏，舉辦「四季澄懷」彩墨個展。記者宋健生／攝影

防疫新生活運動啟動，也帶動藝文展覽熱度！台中日月千禧酒店第七度協辦「2020台中藝術博覽會」，並與華瀛藝術中心合作，邀請到以四季為創作主題的藝術家于傳騏，舉辦「四季澄懷」彩墨個展。

這次展出的28件作品中，融合東西方繪畫技巧，透過彩墨詮釋四季風華、禮讚大自然，同時讓飯店空間一次呈現二十四節氣之美。另搭配畫展，酒店1樓旅覓酒吧也同步推出同名款藝術甜點

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，日月千禧參與台中市文化局藝術亮點計畫，主要希望能盡一份心力、全力支持藝術相關活動，進而提升台中城市美學。

第17次藝文展覽，特別和今年歡慶15週年的華瀛藝術中心攜手，舉辦于傳騏「四季澄懷」彩墨個展，展期自即日起至明年1月3日，讓旅人能夠在酒店1樓大廳，以及各樓層藝術空間一覽四季更迭、變化萬千的風景，近距離欣賞彩墨鉅作的魅力。

于傳騏幼年時即跟隨父親導讀古文研書法，並曾受教於李大木、曾紹杰及史紫忱等人，研究金石書法，臨摹古帖名碑的神韻。

就讀文化大學美術系國畫組期間，接受江兆申、吳學讓、黃磊生、歐豪年等水墨名家薰陶，旅居法國八年，不僅獲獎無數，更受到西方文化的影響，因此藝術表現結合古典與現代、融入中西方技法。

他的作品佈局嚴謹、用筆豪放，以傳統水墨山水為基礎，再透過繽紛色彩的運用及顏料的延展、交疊，營造出畫中萬物的流動性並賦予生命力，獨創出性靈山水，鮮明風格令人印象深刻。

代表作四季系列畫作，讓二十四節氣的萬紫千紅、良辰美景盡入筆底，表現出渾然天成的美感，以及非凡的美學境界。

其中，長300公分、寬60公分的《春興入懷》，在構圖上以河川為界，透過筆觸的堆疊，以及色彩的暈染，將作品分為前景與近景，讓觀賞者可以明顯地感受到畫作的意境，並讓人彷彿置身其中，與自然相互交融。

此外，搭配畫展，即日起至9月30日止，1樓旅覓酒吧推出同名款「四季澄懷」甜點。點心坊主廚蘇育民以四季畫中的元素，作為創作靈感，主角山脈外型以黑巧克力雕琢而成，內餡是由法國進口70%調溫巧克力、鮮奶油搭配寶島鳳梨特製的慕斯蛋糕。

尤其，鳳梨果餡採純手工小火熬製，保留鳳梨果粒，且熬煮的過程中添入新鮮檸檬汁，除了平衡酸甜度，更提升蛋糕的香氣與口感。

而圍繞在山脈旁的酥波蘿一變而為土壤；巧克力岩石、花卉及以檸檬醬表現出的大地印象，鋪陳出如畫的唯美景緻，既是味覺，也是視覺享受。

這次展出的作品中，透過彩墨詮釋四季風華、禮讚大自然，同時讓飯店空間一次呈現二十四節氣之美。記者宋健生／攝影
這次展出的作品中，透過彩墨詮釋四季風華、禮讚大自然，同時讓飯店空間一次呈現二十四節氣之美。記者宋健生／攝影

巧克力 甜點

延伸閱讀

凱渥砸千萬台幣珍藏國際級神作 洪偉明觀畫吐3字

影／大園許厝港鰻架地景藝術 藝術家彩繪成輕旅新景點

從南投到馬祖 鳳梨果農邊賣邊旅遊

表演藝術幻化成珠寶 JHENG JEWELLERY迷你臉譜美又可愛

相關新聞

長榮航城市觀光半程馬拉松開始報名 國內外機票大方贈

以推動台灣觀光為使命，已連續第三年舉辦的「長榮航空城市觀光半程馬拉松」，至今累計逾43國、數萬名跑者一同感受台灣、台北之...

營收先腰斬再翻倍 漢來美食如何靠「這3招」突破疫情困境？

對餐飲「南霸天」漢來美食集團來說，冷凍食品、電商和積極展店、發展新品牌，是它力拚業績成長的關鍵3招。

錢櫃老董練台生火劫告白 談危機、對手、布局

編按：今年4月26日上午的一場大火，錢櫃KTV林森店燒出6人死亡、50多人送醫的嚴重公安意外，至今針對當時消防警報為何沒有開啟，檢察官還在偵辦中。

把阜杭豆漿送進星宇貴賓室！為何名店指名找他「卡個位」？

「管家外送距離加起來，可以繞地球3.25圈！為客戶省下的時間，可以看1萬0962場電影！」這是新創公司卡個位Cutaway在2018年的成績單。2019年，營收不僅成長2.5倍，每月平均服務2萬人次，整年超過20萬人次。它，憑什麼從代排隊升級為「精品管家」？

汽車訂閱夯什麼？FinTech新創「諦諾智金」讓你隨時換名車

汽車訂閱是什麼？竟能讓一家創立才五年的金融科技新創「諦諾智金」，年營收逼近3億元！年僅36歲的諦諾智金創辦人劉晉良有何創業夢？為何成為阿里巴巴創業基金在台灣投資的第一家FinTech新創？

生技論壇／林榮錦：生醫布局未來的未來

晟德集團董事長林榮錦表示，全球生技版圖在改變，細胞治療、抗體藥、大分子（蛋白質）藥，未來五年將迎來大時代，國際大廠都在搶...

林佳龍：交部要做產業興利推手

台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰、中區分會會長廖紫岑及協會創辦人施明豪等21人昨（7）日拜會交通部長林佳龍，雙方就交通科技...

新冠疫苗補助 門檻擬降低

隨著全球新冠肺炎疫情持續擴大，台灣疫苗臨床試驗傳出費用太低，受試人數也太多，多位專家批評將拖累民眾防疫時程。衛福部食品藥...

防疫當前 要加速開發疫苗

國家衛生研究院昨（7）日舉行「新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會」，與會多位專家擔心台灣能否及時量產國人所需新冠肺炎疫苗，...

貿協50歲 領航數位經貿

外貿協會成立半世紀，昨（7）日舉辦成立50周年茶會，貿協董事長黃志芳表示，50年來貿協擔任台灣經貿領航員不負使命，面對數...

展館活用 貿協打造新獲利模式

新冠肺炎疫情下，貿協董事長黃志芳首先遇到國際展會停辦、國際拓銷也停擺的難題，但是其實黃志芳在三年前已超前部署，帶領貿協走...

北市自駕公車 9月上路載客

經濟部昨（7）日表示，台灣智駕公司於台北市信義路公車專用道進行的創新實驗，為國內首件夜間自駕實驗，現正進入「上路不載客」...

熱門新聞

最大企業購售電契約 台積電買沃旭20年大彰化風場綠電

三倍券有效？柯文哲：若有效 他們以前罵馬英九什麼？

疫情來首見！無薪假大減5990人、488家 這些行業回溫了

影／郵局15日開放櫃檯購買三倍券 教你這樣買最快

新iMac快來了 廣達大贏家

元大、兆豐金 上半年賺逾百億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。