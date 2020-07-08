呈現四季之美！日月千禧舉辦「四季澄懷」彩墨個展
防疫新生活運動啟動，也帶動藝文展覽熱度！台中日月千禧酒店第七度協辦「2020台中藝術博覽會」，並與華瀛藝術中心合作，邀請到以四季為創作主題的藝術家于傳騏，舉辦「四季澄懷」彩墨個展。
這次展出的28件作品中，融合東西方繪畫技巧，透過彩墨詮釋四季風華、禮讚大自然，同時讓飯店空間一次呈現二十四節氣之美。另搭配畫展，酒店1樓旅覓酒吧也同步推出同名款藝術甜點。
台中日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，日月千禧參與台中市文化局藝術亮點計畫，主要希望能盡一份心力、全力支持藝術相關活動，進而提升台中城市美學。
第17次藝文展覽，特別和今年歡慶15週年的華瀛藝術中心攜手，舉辦于傳騏「四季澄懷」彩墨個展，展期自即日起至明年1月3日，讓旅人能夠在酒店1樓大廳，以及各樓層藝術空間一覽四季更迭、變化萬千的風景，近距離欣賞彩墨鉅作的魅力。
于傳騏幼年時即跟隨父親導讀古文研書法，並曾受教於李大木、曾紹杰及史紫忱等人，研究金石書法，臨摹古帖名碑的神韻。
就讀文化大學美術系國畫組期間，接受江兆申、吳學讓、黃磊生、歐豪年等水墨名家薰陶，旅居法國八年，不僅獲獎無數，更受到西方文化的影響，因此藝術表現結合古典與現代、融入中西方技法。
他的作品佈局嚴謹、用筆豪放，以傳統水墨山水為基礎，再透過繽紛色彩的運用及顏料的延展、交疊，營造出畫中萬物的流動性並賦予生命力，獨創出性靈山水，鮮明風格令人印象深刻。
代表作四季系列畫作，讓二十四節氣的萬紫千紅、良辰美景盡入筆底，表現出渾然天成的美感，以及非凡的美學境界。
其中，長300公分、寬60公分的《春興入懷》，在構圖上以河川為界，透過筆觸的堆疊，以及色彩的暈染，將作品分為前景與近景，讓觀賞者可以明顯地感受到畫作的意境，並讓人彷彿置身其中，與自然相互交融。
此外，搭配畫展，即日起至9月30日止，1樓旅覓酒吧推出同名款「四季澄懷」甜點。點心坊主廚蘇育民以四季畫中的元素，作為創作靈感，主角山脈外型以黑巧克力雕琢而成，內餡是由法國進口70%調溫巧克力、鮮奶油搭配寶島鳳梨特製的慕斯蛋糕。
尤其，鳳梨果餡採純手工小火熬製，保留鳳梨果粒，且熬煮的過程中添入新鮮檸檬汁，除了平衡酸甜度，更提升蛋糕的香氣與口感。
而圍繞在山脈旁的酥波蘿一變而為土壤；巧克力岩石、花卉及以檸檬醬表現出的大地印象，鋪陳出如畫的唯美景緻，既是味覺，也是視覺享受。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言