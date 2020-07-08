長榮航辦路跑 大方送機票

長榮航空（2618）今（8）日表示，因為推動台灣觀光為使命，該公司已連續第三年舉辦的「長榮航空城市觀光半程馬拉松」，長榮航空為感謝所有跑者持續支持本賽事，將提供10張國際線長、短程機票，以及20張國內線不限航點經濟艙機票讓參賽跑友抽獎。

「長榮航空城市觀光半程馬拉松」至今累計逾43國、數萬名跑者一同感受台灣、台北之美，今年將如期在10月25日於總統府前開跑，現在熱烈報名中。

長榮航空長期支持國內運動不遺餘力，同時也是許多台灣菁英運動員的重要推手，國內男子長跑好手周庭印、台灣女子半馬紀錄保持人、台灣女子全馬紀錄保持人曹純玉再次聯袂參賽，爭取個人最佳成績，同時也號召跑友們一同參與自我挑戰。

長榮航空今年再次邀請知名運動品牌Nike為跑者設計賽衣，半程組跑友參賽另可獲得精美的賽事衣保袋，凡完成半馬、10公里、3公里組報名並登錄活動，即可分別獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數3,000哩、2,000哩與1,500哩的好康。

長榮航空也將結合關係企業資源，提供5張歐美澳不限航點經濟艙機票、5張亞洲區不限航點經濟艙機票及20張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎；此外，跑者憑號碼布優惠碼，最高可折抵ITF台北國際旅展之線上旅展機票NT$500元、長榮樂ｅ購8折、立榮假期以及台灣地區長榮桂冠酒店之專屬優惠，詳細活動辦法歡迎民眾至網站查詢。