漢來美食6月營收2.68億 月増19%

漢來美食（1268）今（8）日公告6月營收2.68億元，月增19.1%、年減13.7%；第2季的營收6.07億元，季減27.7%、年減29.2%；累計上半年營收14.46億元，較去年同期減少23.8%。

漢來表示，隨著消費者對社交距離安全感的提升，漢來美食第2季的營收逐月增加，5月較4月增加97%、6月較5月增加19%，且自6月7日政府宣佈防疫大解封後，餐飲業迎來回流的人潮明顯。

近期除了政府「振興三倍券」將在7月15日上路，漢來美食的「宅美食」電商布局也已底定，加上７月上旬有２家餐廳，包括高雄夢時代漢來湯包、台中中友百貨安那居個人雞湯鍋，投入營運。

７月下旬有四家餐廳，包括高雄漢來本館翠園粵菜、弁慶日本料理、紅陶上海湯包、海鮮火鍋大規模改裝後，即將隆重開幕，再緊接著是8月初國貿大樓漢來名人坊（原世貿聯誼社場址）也將登場。

漢來美食表示，既有品牌方面，在桃園、台中和台南展店均有亮眼成績的漢來湯包，7月10日也將在南高雄人潮聚集的夢時代購物中心開出第5家分店，已成漢來美食另一隻小金雞品牌。

另外，長約15年沒裝修的高雄本館10樓，原本預計過完暑假後動工，因為疫情影響，而提早在3月封樓改裝４廳並力求精進流程管理，本月下旬將以全新樣貌呈現在消費者眼前。

再有，高端餐飲的漢來名人坊接手原來世貿聯誼社場址（台北國貿大樓34樓）的高顏值組合，也緊鑼密鼓籌備於8月初正式開幕，漢來名人坊力圖穩住聯誼社舊會員及順應年輕新客群而改裝環境及訂定價格策略，預計可為營收再添強勁動能。

耗時一年時間研發、終於在7月面世的全新零售商品「來拌麵」，漢來美食預估在第3季正式舖上電商與實體通路之後，將可為集團挹注可觀營收。

漢來美食表示，第2季營收逐月成長已佐證餐飲業復甦態勢的明朗化，且自7月起多條發展路線齊發，再再為下半年的營運動能備足柴火。