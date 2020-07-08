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台南愛文芒果強勢登場 黃偉哲化身好「芒」達人

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
東森購物搶搭台南國際芒果節熱潮，開賣當季「夏日紅寶石」南化愛文芒果，鮮紅欲滴的外表與濃郁的香氣，堪稱夏季消暑首選！每組重量10台斤 (6公斤)，內含約13-15顆，東森價899元。　圖／東森購物網提供
東森購物搶搭台南國際芒果節熱潮，開賣當季「夏日紅寶石」南化愛文芒果，鮮紅欲滴的外表與濃郁的香氣，堪稱夏季消暑首選！每組重量10台斤 (6公斤)，內含約13-15顆，東森價899元。　圖／東森購物網提供

台南芒果節盛大開跑，東森購物長期力挺小農、支持在地優質農產，這次與台南市政府聯手合作販售素有「夏日紅寶石」美名的台南愛文芒果，7月9日 (四) 11時20分將於旗下電視購物 CH46及 ETMall 東森購物網等通路強勢開賣，台南市長黃偉哲將二度親臨電視購物LIVE節目現場，力薦遠近馳名的台南愛文芒果。

台南南化愛文芒果每組重量10台斤 (6公斤)，內含約13-15顆，東森價899元，東森購物董事長王令麟響應台南芒果節，更加碼回饋50%東森幣，號召全體會員「芒一夏」，用實際行動支持台灣在地的優質農產。

台南是全台歷史最悠久的都市，文化遍布且多元並立，不僅有「文化古都」美名，豐富優質的在地農產及特色美食小吃更是讓許多旅客流連忘返。東森購物長期力挺小農，於今年初開賣關廟金鑽鳳梨，4,000組秒殺完銷，可見台南優質農產品的超夯人氣，7月9日 (四) 更再次邀請台南市長黃偉哲二度蒞臨節目現場，搶搭台南國際芒果節熱潮，開賣當季「夏日紅寶石」南化愛文芒果。

現正值芒果盛產時節，台南日照充足的環境加上南化地區排水性極佳的山坡沙質地形，造就南化愛文芒果的高甜度與紮實口感。芒果本身富含大量果糖、葡萄糖、胡蘿蔔素、維生素A及膳食纖維等，營養價值非常豐富，不僅抗氧化力強，在炎炎的夏日，食慾不振時吃一顆，馬上就能恢復體力。

黃偉哲二度蒞臨東森購物節目現場，除了感謝東森對於台南小農的強力支持外，更希望能透過東森購物傳達台南文化及優質農產，消費者輕鬆下單就能在家品嚐東森嚴選南化愛文芒果，嚴格的品質把關讓每位消費者吃得安心，並為辛勞的農民們盡一份心力。

芒果 電視

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