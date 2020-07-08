金可6月營收6.6億元 年減8.25%

金可-KY(8406)公告6月營收6.6億元，較去年7.18億元，減少8.25%。金可指出，由於台幣相較去年同期強升7%，以致年營收呈遞減，若以人民幣計價來看，已與去年營收水準持平，僅年減0.69%，並較5月營收年減19.5%大幅回升，且以中國銷售區域來看，6月營收已年增6%，為今年度新冠肺炎以來首度呈現正增長，主要受惠於中國疫情趨緩與復甦。上半年營收約31.15億，較去年同期遞減16.38%，若以人民幣計價來看，僅年減10.39%，目前中國營收佔比約72%，受中國疫情有效控制與伴隨下半年旺季與天貓線上直營店的營收拉升，下半年本業營收增長可期，法人預估下半年營收可望弭平上半年營收衰減。

受到新冠肺炎衝擊，上半年營收受到不少衝擊，雖線下銷售通路衰減，透過金可多品牌操作銷售與完整線上布局，線上逆勢銷售增長，尤以中國線上旗艦店上半年年增56%，降低線下的衝擊，6月在618購物節的強勢推波助益下，旗艦店單月銷售年增61%，稱霸中國線上銷售，帶動金可6月亮眼表現。

金可表示，日本則因疫情影響，銷售動能較弱，預估待疫情回穩後逐步恢復。法人認為，伴隨中國疫情趨緩與消費市場的回溫，中國市場復甦與增長為下半年金可增長的動力來源，尤受疫情影響，民眾消費趨於保守，國際品牌因單價可能成長受限，反較提供海昌與海麗恩等中低價位的增長力道，透過2020年1至5月天貓數據，金可品牌銷售已超越4大品牌，坐穩線上銷售第一，憑藉線上銷售的增長，與復甦後線下銷售的回溫下，金可線上線下通吃的布局，與台灣、海外銷售的帶動下，推波金可再創營運高峰。