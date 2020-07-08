快訊

空拍錄下翻覆瞬間 海陸操演膠艇遭後浪「頂高翻覆」

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

金可6月營收6.6億元 年減8.25%

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

金可-KY(8406)公告6月營收6.6億元，較去年7.18億元，減少8.25%。金可指出，由於台幣相較去年同期強升7%，以致年營收呈遞減，若以人民幣計價來看，已與去年營收水準持平，僅年減0.69%，並較5月營收年減19.5%大幅回升，且以中國銷售區域來看，6月營收已年增6%，為今年度新冠肺炎以來首度呈現正增長，主要受惠於中國疫情趨緩與復甦。上半年營收約31.15億，較去年同期遞減16.38%，若以人民幣計價來看，僅年減10.39%，目前中國營收佔比約72%，受中國疫情有效控制與伴隨下半年旺季與天貓線上直營店的營收拉升，下半年本業營收增長可期，法人預估下半年營收可望弭平上半年營收衰減。

受到新冠肺炎衝擊，上半年營收受到不少衝擊，雖線下銷售通路衰減，透過金可多品牌操作銷售與完整線上布局，線上逆勢銷售增長，尤以中國線上旗艦店上半年年增56%，降低線下的衝擊，6月在618購物節的強勢推波助益下，旗艦店單月銷售年增61%，稱霸中國線上銷售，帶動金可6月亮眼表現。

金可表示，日本則因疫情影響，銷售動能較弱，預估待疫情回穩後逐步恢復。法人認為，伴隨中國疫情趨緩與消費市場的回溫，中國市場復甦與增長為下半年金可增長的動力來源，尤受疫情影響，民眾消費趨於保守，國際品牌因單價可能成長受限，反較提供海昌與海麗恩等中低價位的增長力道，透過2020年1至5月天貓數據，金可品牌銷售已超越4大品牌，坐穩線上銷售第一，憑藉線上銷售的增長，與復甦後線下銷售的回溫下，金可線上線下通吃的布局，與台灣、海外銷售的帶動下，推波金可再創營運高峰。

營收 金可 疫情

延伸閱讀

新冠肺炎恐致腦部神經併發症 英科學家提新證據

新冠肺炎恐空氣傳播 陳時中：民眾應更警覺

盼好消息！國鼎血癌二期新藥 俄羅斯臨床進度推進

國鼎參加生技展 可望宣布新藥研發突破性進度

相關新聞

營收先腰斬再翻倍 漢來美食如何靠「這3招」突破疫情困境？

對餐飲「南霸天」漢來美食集團來說，冷凍食品、電商和積極展店、發展新品牌，是它力拚業績成長的關鍵3招。

錢櫃老董練台生火劫告白 談危機、對手、布局

編按：今年4月26日上午的一場大火，錢櫃KTV林森店燒出6人死亡、50多人送醫的嚴重公安意外，至今針對當時消防警報為何沒有開啟，檢察官還在偵辦中。

把阜杭豆漿送進星宇貴賓室！為何名店指名找他「卡個位」？

「管家外送距離加起來，可以繞地球3.25圈！為客戶省下的時間，可以看1萬0962場電影！」這是新創公司卡個位Cutaway在2018年的成績單。2019年，營收不僅成長2.5倍，每月平均服務2萬人次，整年超過20萬人次。它，憑什麼從代排隊升級為「精品管家」？

汽車訂閱夯什麼？FinTech新創「諦諾智金」讓你隨時換名車

汽車訂閱是什麼？竟能讓一家創立才五年的金融科技新創「諦諾智金」，年營收逼近3億元！年僅36歲的諦諾智金創辦人劉晉良有何創業夢？為何成為阿里巴巴創業基金在台灣投資的第一家FinTech新創？

生技論壇／林榮錦：生醫布局未來的未來

晟德集團董事長林榮錦表示，全球生技版圖在改變，細胞治療、抗體藥、大分子（蛋白質）藥，未來五年將迎來大時代，國際大廠都在搶...

林佳龍：交部要做產業興利推手

台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰、中區分會會長廖紫岑及協會創辦人施明豪等21人昨（7）日拜會交通部長林佳龍，雙方就交通科技...

新冠疫苗補助 門檻擬降低

隨著全球新冠肺炎疫情持續擴大，台灣疫苗臨床試驗傳出費用太低，受試人數也太多，多位專家批評將拖累民眾防疫時程。衛福部食品藥...

防疫當前 要加速開發疫苗

國家衛生研究院昨（7）日舉行「新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會」，與會多位專家擔心台灣能否及時量產國人所需新冠肺炎疫苗，...

貿協50歲 領航數位經貿

外貿協會成立半世紀，昨（7）日舉辦成立50周年茶會，貿協董事長黃志芳表示，50年來貿協擔任台灣經貿領航員不負使命，面對數...

展館活用 貿協打造新獲利模式

新冠肺炎疫情下，貿協董事長黃志芳首先遇到國際展會停辦、國際拓銷也停擺的難題，但是其實黃志芳在三年前已超前部署，帶領貿協走...

北市自駕公車 9月上路載客

經濟部昨（7）日表示，台灣智駕公司於台北市信義路公車專用道進行的創新實驗，為國內首件夜間自駕實驗，現正進入「上路不載客」...

自駕車 下半年新增四地試驗

經濟部昨（7）日透露，目前掌握今年下半年至少新增四案自駕車試驗，分別在台中水湳、桃園機場、新竹市區及高鐵站等地，陸續上路...

熱門新聞

才說看好Q2營收...微星總經理墜樓亡 股東會態度洩端倪

微星總座江勝昌因個人健康因素辭世 公司：甚為哀痛

最「狂」財測！外資看聯發科 喊到1,000元

理專A錢長達十年 這家銀行今被罰1,200萬元

金管會：9月起65歲以上買投資型保單要錄音錄影

為何一堆人擠超商買三倍券？ 網揭真相：不受營業時間限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。