智擎生技董事長異動 由杜德成接任

智擎生技（4162）今（8）日公告董事長異動，原董事長孫致中辭職，改由軒和科技董事長杜德成接任新董座。

智擎董事會也通過更改調整配息率，原決議發放現金股利每股0.5元，變更後改配現金股利每股0.50024038元。主因公司買回庫藏股，致影響流通在外股份數額，股東配息率因此發生發生變動，依股東會決議授權董事會調整配息率。

智擎日前公告6月營收1,926萬元，月減64.63%，年增22.08%。

智擎旗下安能得新藥，繼二線胰臟癌治療效果已獲得證實後，授權合作夥伴Ipsen也公布，安能得+合併5-FU/LV及oxaliplatin（OX），用於未接受過其他治療的進展性或轉移性胰腺的第一／二期臨床試驗，數據正向。