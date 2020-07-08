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南僑會長陳飛龍：要讓消費者體驗不同烘焙魅力

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
後疫情時代，零接觸、宅經濟再加上健康安全都是全新烘焙議題，南僑會長陳飛龍要讓消費者體驗不同的烘焙魅力。記者黃淑惠／攝影
後疫情時代，零接觸、宅經濟再加上健康安全都是全新烘焙議題，南僑會長陳飛龍要讓消費者體驗不同的烘焙魅力。記者黃淑惠／攝影

國內烘焙市場年商機達600億元，後疫情時代，零接觸、宅經濟再加上健康安全都是一個全新的烘焙議題，南僑會長陳飛龍要讓消費者體驗不同的烘焙魅力，南僑針對客戶供餐模式、需求改變，提供油脂加烘焙相關的品項約500個，搶攻後疫情時代餐飲業者中、西式烘焙商機。

南僑烘焙展今（8）日開展，吸引全台許多人前來參訪，在後疫情時代，南僑看好五大烘焙商機，首先健康及安全意識提升，其次，生活聚落功能更多元，第三、四分別為重新檢視替代方案及珍惜有限的人力及資源，第五善用數位科技所帶來的便利性。

陳飛龍也指出，全球環境都不斷在改變，疫情影響讓大家在家裡的時間增加，同時在家上班工作增加，隨著居家時間拉長，對於烘焙的需求也會攀升；其次，長期來看，少子化是一個很嚴重的議題，南僑如何幫助烘焙業者降低人工成本，又能維持很好的品質，成為南僑烘焙事業全新的挑戰。

以過去來看，烘焙業由發麵團到完成作品最少都需要花十多個小時，這樣太耗費人力跟體力才能完成純手工的產品，然而少子化的社會來臨，很多精緻手工技術會面臨傳承問題，南僑就想辦法把最好的工藝維持住，又能讓麵包店降低人工的投入，用最少人工、維持最佳品質，並創造最大效益。

南僑的冷凍麵團每年的營收約9億元，今年在小型店家的需求攀升下，營收可望跟去年持平，但可以看出後疫情時代，小型烘焙產業的市場商機會很精彩。

陳飛龍分析，烘焙師傅愈來愈來找，消費者對餐飲品質需求不斷攀升，許多商旅飯店、中型餐飲業者，都面臨找專業烘焙師傅的困難，南僑將冷凍麵團加工成為半成品來銷售，可以減輕客戶人力、技術壓力，減少採購上的困難，提供客戶更多加值性的產品，這次提出冷凍麵團的品項近300項，油脂產品達到200項。

南僑烘焙展今天開展。記者黃淑惠／攝影
南僑烘焙展今天開展。記者黃淑惠／攝影

南僑 疫情 餐飲業

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