衛福部預告 健康食品功效新增關節保健
衛生福利部今（8）日預告訂定「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案並廢止103年原公告草案。根據最新預告，健康食品保健功效由原本13項，新增「關節保健」1項，共計14項。預告期有60天，各界可以反映意見。
衛福部預告健康食品保健功效，包含：骨質保健、調節血脂、調整胃腸功能改善、免疫調節、牙齒保健、護肝、調節血糖、延緩衰老、抗疲勞、促進鐵可利用率、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質及關節保健功效等，總計14項。
衛福部官員表示，市面上健康食品必須要向衛福部查驗登記，並取得審查許可，業者可依上述14項功效申請許可，若拿到許可，亦可對外宣稱具有相關保健功效。
衛福部先前於2014年12月26日公告訂定「健康食品管理法所稱保健功效之項目」，共計13項。為配合2020年5月27日預告「健康食品之關節保健功效評估方法」草案，使健康食品保健功效項目管理更明確，本次預告廢止前2014年公告，重新訂定「健康食品管理法所稱保健功效之項目」，並新增關節保健功效。
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