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尖端醫衝刺抗癌細胞治療 攜萬芳醫院提特管申請

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

癌症蟬聯國人十大死因，除傳統手術、化療及放療外，現以「細胞治療」成為值得期待的新選擇。尖端醫（4186）繼與花蓮慈濟醫院合作「自體免疫細胞治療」各類腫瘤經標準治療無效後，再添合作對象。

尖端醫與台北市立萬芳醫院簽署合作備忘錄，依「特管辦法」開放之項目及適應症合作，首先將針對癌症治療進行送案申請，這也是尖端醫在通過衛福部細胞製備場所查核後，癌症自體免疫細胞治療申請的第五件合作案。

癌症長居國人十大死因榜首多年，根據衛福部公布2019年數據顯示，癌症死亡人數來到了50,232人，較2018年多出了1448人。在衛福部開放的六項自體細胞治療，也以癌末適應症核准案件數最多。

萬芳醫院癌症中心顧問醫師賴基銘表示，自體免疫細胞治療被視為晚期癌症病人的希望，在手術、放療、化療以外的第4大癌症治療模式，透過提升自體免疫力對抗疾病，還可降低在治療過程中所產生的不適。

將待衛福部核准後，由萬芳醫院提供專業評估、臨床照護及追蹤評估，加上優質細胞製備場所，才能有效延長病患生存期與治療期間的生活品質。

尖端醫北部的合作對象有新光醫院、北醫附醫及萬芳醫院，東部與花蓮慈濟醫院攜手合作，這四大醫療院所均有專業的醫療服務，以及先進的醫療設備和豐沛的醫療資源，在細胞治療領域中表現亮眼。

尖端醫近幾年投入自體免疫細胞治療及應用，並與各大醫研等單位合作，透過產業結盟與彼此互補，對公司營運產生正面影響；依公開資訊觀測站，尖端醫（4186）5月營收，較去年同期月營收成長60.64%，累計營收較去年同期成長46.51%。

唯一擁有細胞儲存、免疫細胞治療、體外診斷試劑的尖端醫董事長蘇文龍表示，近期加入防疫國家隊行列，投入新冠病毒快篩試劑優化及量產；在臍帶血銀行只做第一，攜手花蓮慈濟醫院獲特管辦法核准細胞治療、通過適應症最多項的臍帶血銀行、領先全台與花蓮慈濟醫院分享細胞治療首例。

尖端醫送出的細胞治療申請案中，其中與花蓮慈濟醫院合作的免疫細胞(CIK)治療第四期實體癌症已於2019年通過並收案執行，另向衛福部提出的申請計畫，包括自體免疫細胞治療第一至第三期實體癌經標準治療無效，還有自體骨髓間質幹細胞移植，針對退化性關節炎、慢性缺血性腦中風及脊髓損傷等適應症，將待衛福部審查核可後，為需要的病患帶來更多新希望。

癌症 萬芳醫院

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