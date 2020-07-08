加速冷凍布局 全家今年再投億元在鮮食廠冷凍產線改建

疫情催化冷凍食品需求狂飆，全家（5903）表示，上半年冷凍食品業績年增超過五成，顯示簡單覆熱即食的冷凍食品，已改變餐桌的樣貌，為此全家也加速冷凍布局，今年將再陸續投資1億元於鮮食廠冷凍產線改建，與店舖冷凍商品陳列和儲存空間擴建，打造生活體驗型冷凍店型3.0。並祭出三大策略搶攻冷凍商機，包括「破百項冷凍商品」、「現場代客料理服務」、「24小時外送」。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，對應小家庭與單身族忙碌的生活型態，早於六年前即超前布局三大冷凍基礎建設，包含鮮食廠冷凍食品產線、冷鏈物流、店舖前後場冷凍空間擴充。瞄準消費者在家簡單煮的生活型態增加、冷凍食品商機逐漸成熟，即日起於台北市新店慶民店推出冷凍店型3.0。

後疫情時代，全球大解封，但根據東方線上統計，有超過七成的消費者選擇繼續在家開伙，購買冷凍食品比例續增，且市場上冷凍商品選擇也愈趨多元。

全家冷凍店型從2015年與天和鮮物展開複合店作為開端，販售冷凍肉品生鮮蔬果，對應消費者方便採買、居家自行調理的需求，後續發展成可複製的超市型複合店，至今超過400間店舖。

全家表示，冷凍店型進化到3.0，開於住宅型商圈中，店內冷凍櫃設置多達10門，主要針對無暇備料、不擅調理的雙薪家庭、小家庭、單身族，推出超過百種、小份量、易保存的即食冷凍食品，除了自有品牌媽媽煮藝商品外，並與標榜安心健康、擅長家常菜開發的永豐餘生技合作，提供飯麵主食、湯品、港式點心、水餃、菜餚等。