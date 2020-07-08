把阜杭豆漿送進星宇貴賓室！為何名店指名找他「卡個位」？

「管家外送距離加起來，可以繞地球3.25圈！為客戶省下的時間，可以看1萬0962場電影！」這是新創公司卡個位Cutaway在2018年的成績單。2019年，營收不僅成長2.5倍，每月平均服務2萬人次，整年超過20萬人次。它，憑什麼從代排隊升級為「精品管家」？

和foodpanda、Ubereats等外送平台相比，Cutaway雖然市占率僅5％至6％，但顧客含金量卻很高，主力顧客集中在35到45歲，創造平均約2000到2500元的客單價，是其他外送平台的8到10倍。

探究原因，客群結構有30％來自企業年節送禮、50％是一般消費者及上班族團購湊單，還有20％是高消費力的「超級有錢人」，常客不乏知名藝人和上市櫃大老闆。

Cutaway雖然一開始是以解決惱人的排隊問題起家，實際上想做的，是高端客群的生意。創辦人暨執行長王耀誠以精品百貨為師，目標是當外送界的「Bellavita」（貴婦百貨），提供六星級的服務品質，他更把外送員、客服和業務同仁，統稱為「管家」。

自認龜毛的他，專挑易守難攻的供應商下手，雖然挑戰大，一旦合作就是長期關係。像今年元月開航的星宇航空，在機場貴賓室提供阜杭豆漿餐點，成為一大亮點，居中牽線、運送的，正是之前就和阜杭豆漿合作獨家約的Cutaway。

5月，母親節旺季，Cutaway也完成送出近千顆蛋糕的挑戰，「每一張單都精精準準，在客人指定時間到達。」王耀誠相當自豪，這次他特別準備兩台冷藏卡車，運送法朋甜點烘焙坊的招牌蛋糕，解決過去店家僅能用計程車送貨的痛點。

「跑腿」起家到跨入餐飲外送

細數Cutaway創立五年的發展歷程，大致分為三階段。2016年上線，以低門檻的代排代購切入市場，無論是限量版精品或名店小吃，只要客人下單許願，就有專人跑腿代勞。

收費標準取決「距離」和「時間」。以最新收費為例，每小時198元，夜間250元，距離起跳價是99元，每增加一公里是20元，10公里路程就是299元，比計程車還貴。

指標性案例，就是2017年LV和Supreme合作推出限量聯名鞋，引起大批時尚潮流迷瘋狂搶購，當時接受委託的Cutaway，排了10天10夜的隊才入手，「這應該創下台灣史上空前的紀錄吧，我們收的費用是照表跳！」王耀誠說，估算要買到這款聯名鞋，必須付出上萬元代價。

跨入餐飲外送，不打補貼優惠戰，則是Cutaway營收持續成長的關鍵。攤開名單，Cutaway網羅的，都是時下最夯的排隊名店，包括阜杭豆漿、豐盛號、陳根找茶等，還有米其林餐廳日本橋玉井、想想廚房、NKU和甜點名店法朋烘培坊等。

與其「快」，不如「準」

品牌光環加持，吸引不少饕客粉絲靠攏，常客名單中不乏豪宅住戶、藝人和白領階級，還有一位上市櫃大老闆，每星期天都會把Cutaway新上架餐點掃一輪，除了好奇嘗鮮，也是對它選品的信心。

王耀誠認為，與其拚「快」，Cutaway更在意「準」，一是精準的客群和選品，二是配合客戶需求，在指定時間準時送達，誤差不超過10分鐘。Cutaway的旺季通常是年節時期，接受預約單後，系統會自動算出最適合的運送時間和路徑，解決物流最後一哩的難題。

去年，團隊發展邁向第三階段，從被動化為主動，針對既有客群喜好，進行探勘、開發與設計，例如去年中秋集結八家名店推出的月餅綜合禮盒，話題十足，獲得許多企業青睞青睞，以及推出自有品牌烏魚子禮盒等。

隨著經營轉型，代排代購的跑腿生意，從原先占營收近三成，剩不到8％，客製化禮盒和獨家餐飲外送成為主力。 王耀誠強調，Cutaway希望能挖掘餐廳獨特之處，推廣價值給客人，也會協助店家行銷、成長。

「我們不是要賺快錢。」在美食外送和高端管家服務中，王耀誠找出一條路，以類似美國運通黑卡的邀請制來打造服務及會員制度，僅極少數人能被服務。因此，Cutaway會和品牌深入合作，希望能洞悉客群需求，朝珍貴選品的提案平台邁進。

盤整疫後新趨勢，王耀誠認為，民眾使用外送平台已成習慣，也是未來的新消費常態；其次是供應商有危機意識，更願意把外送作為長期業務，參與前期開發、後端行銷意願提高；第三、政府扶持國家外送隊，有助於建構完整生態系，Cutaway也在其中，沒有缺席。

疫情帶來業績爆發，即便現在人潮因解封回到實體餐廳，Cutaway的4到5月營收，仍比去年成長50％。王耀誠及時把握機會，如火如荼地擴大規模，預計到年底，餐廳數能從300家擴增到1200家，外送「管家」從60多位擴大到150人，並跨出雙北地區，計畫往桃園、新竹和台中擇一落地。

卡個位（Cutaway）小檔案 母公司：賽米資訊 成立：2015年9月8日 員工人數：25位 特色：代客排隊、獨門美食名店外送，選品提案開發

（文 / 廖君雅 本文出自2020.07.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）