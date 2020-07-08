汽車訂閱夯什麼？FinTech新創「諦諾智金」讓你隨時換名車

走進位於南港的Adenovo諦諾智金辦公室，開放式的環境，坐著20多位平均年齡不到28歲的員工，牆面上隨處可見貼著專案進度、創意發想的彩色便利貼。

很難想像，這家成立才五年的金融科技新創公司，年營收已近3億元，且七成獲利來自於「汽車訂閱」。

現年36歲的諦諾智金創辦人暨執行長劉晉良，年輕時就有創業夢，且勇於冒險。時間回溯至2009年，紐約大學畢業那年，因金融海嘯找不到工作，在俄羅斯朋友鼓勵下，他遠赴聖彼得堡大學攻讀碩士，並開始嘗試創業開發系統軟體。

回顧他十多年來的創業過程，與「車子」頗有淵源。

俄羅斯創業五年，政府收購風光退場

劉晉良分享，創業第一年，俄羅斯政府推動衛星民用化GPS導航，團隊做的第一個項目，就是開發一套軟體，提供衛星定位晶片和影像辨識系統的整合。

「聽起來很奇怪對吧？」他舉例，俄羅斯一年有八個月在下雪，沒辦法像台灣一樣，騎著摩托車收取路邊停車費。

為了解決痛點，他的團隊開發了一套系統，在車上架設感應式攝影機，掃描路邊車牌，接著透過車子的GPS定位系統，辨識出車輛所在街區和停車費率，收費訊息上傳至雲端，車主只要透過手機App或路邊繳費機，就能繳清欠費。

這套系統，很快在市場上打響名號，客戶除了雙B車主、俄羅斯本土知名車廠拉達，就連車行和銀行也積極談合作。最後，俄羅斯政府機構以劉晉良公司年營收五倍的金額高價收購，把這套系統收編公有。

劉晉良的俄羅斯創業奇幻之旅，也在30歲暫且畫上句點。

Uber司機的啟發，回台創業實現普惠金融

結束俄羅斯的工作，劉晉良去了一趟倫敦，旅途中，他遇見一位來自索馬利亞的Uber司機。司機當時對他傾吐債務煩惱，表示自己雖然因為開Uber，改善家中生活，但因為銀行拒絕他的車貸，不得已只能去借高利貸。

「我第一次覺得，原來做科技產品，可以影響到人類的生活！」當過去創業項目，服務對象都是政府或企業，聽見司機因經濟共享平台而改善生活時，劉晉良大有啟發。

回到台灣後，2015年他與現任諦諾智金策略長曾玠郡共同創業，在Uber司機啟發下，他以實現「普惠金融」為企業願景。

曾玠郡回想，第一次和劉晉良見面，很欣賞他對事物獨到的見解，並且也贊同他創業的理念，「我們都有個共同的理念，就是想改變這個世界。」

至於該怎麼做？劉晉良思考，想要幫助一個人，最重要的是「信任機制」；要判斷這個人能否信任，關鍵在於「辨識」；但如何辨識「你」的身分，就要透過雙證件、畢業證書、勞健保等數據協助。

過去，身分辨識和信用評估，需要透過人力完成，不僅耗時成本又高，諦諾智金團隊導入AI（人工智慧），打造信用評估的平台，就是俗稱的「AI-KYC（Know-Your-Client，認識你的客戶）」，將其應用在車貸上，可快速進行貸款評估並管控風險，且能進一步剖析借貸者的消費、收入等數據。

開發核心系統後，劉晉良積極在兩岸推廣，第一步先to B（對企業）。

他找到中國多家車商合作，並獲騰訊支持建置汽車網路金融系統，讓用戶可直接在微信上進行車貸試算，人民幣20萬元以下的貸款都能「秒貸」，配合的車廠包括瑪莎拉蒂、奧迪等。

2017年，在中經合集團副總經理孫紹祖引薦下，諦諾智金成為阿里巴巴創業者基金，當時在台唯一投資的人工智慧金融科技公司，隔年再獲兆豐創投的投資。

孫紹祖分享，當初會引薦諦諾，是因三年前，台灣在金融科技著墨比較少，諦諾有先行者優勢，且諦諾創業理念，與阿里巴巴發展普惠金融生態圈的概念相符。再加上，創辦人有美國和俄羅斯的經歷，具備國際化思惟。

獲創投支持，成立aifian重塑金融體驗

諾諾智金成立的前三年，劉晉良將營運重心擺在企業的技術合作上，獲得創投資金後，才正式將服務從to B（對企業）跨到to C（對消費者），並於2018年推出結合AI和金融科技的App服務「aifian愛飛恩」。目前平台已累積近20萬名會員。

劉晉良解釋，aifian是一個雲端空間，可以自動收集用戶在網路上的行為和輪廓，「讓你的數據，成為你的資產，並為你賺錢。」

民眾只要下載aifian App後，透過協助搜尋個人數據的會話式助理「AI嘉嘉」聊天，10分鐘內透過輸入雙證件、工作訊息、通訊地址等資訊，建立個人數據庫。

未來申辦保險、房貸、車貸，或是汽車訂閱服務時，便可以省去冗長的身份確認過程。

2020年2月，他攜手嘟嘟房推出「秒貸」服務，就是透過aifian長期累積的個人數據資料，快速為車貸審核做把關，最快3秒就可知道貸款額度。

此外，aifian平台也推出「Shot發票拍立得」互動服務，用戶拍照上傳電子發票，不需兌獎就可獲得1元回饋，為發票創造兌獎之外的多重價值。據統計，該服務開放五天，就有逾5萬張發票上傳。

2018年12月推出的「Bacon培根日薪」，只要線上申請，就可在當日預支一部份薪水，不用支付利息，只要提供個人資料、薪轉戶存摺以及工作地點資料，就能「無痛」提早領薪水，拿到薪資時再還給aifian即可，目的是希望獎勵誠實且努力生活的人。

然而，金融科技的普及也讓不少人產生個資的安全疑慮，劉晉良強調：「我們不會讓任何的人類，看到用戶的個資。」

他說明，當初建立數據資料庫，撇除人類因素，蒐集的數據、分析和儲存，皆由AI處理。從用戶給出數據的那一刻起，不會有人類有機會接觸到。員工只能看到客戶需求介面，但內部資料庫沒有設計可以讀取的介面，確保不會被竊取全部個資。

員工只可取得有限度個資，而取得個資只能有一個目的，即提供更好的金融服務，並透過數據觀察用戶偏好，調整推薦的內容。

汽車訂閱降低門檻，讓你三個月就能換一台名車

諦諾智金目前在台成立第五年，年營收已近3億元。相較於台灣其他新創公司，劉晉良認為，諦諾的競爭優勢在於有境外營運的經驗，再來則是公司堅持提供在全球市場都可運行的產品。

例如汽車訂閱。諦諾智金和本土租賃業者合作，推出「CELEX汽車訂閱」的創新服務。劉晉良指出，CELEX可降低高檔車的使用門檻，例如一輛要價270萬元的賓士C300，只要4萬多元月租，就能開回家，三個月後可以另換其他品牌（如：保時捷、奧迪等）名車。

展望未來，劉晉良將諦諾定位為「訂閱電商」，除了現有汽車訂閱外，接下來他也計畫，提供用戶更有趣的訂閱服務，包括母嬰產品、3C用品，甚至是訂閱房子。

他說，企業都在用訂閱制，包括辦公室的桌椅、印表機等，都可能是向廠商訂閱的。從個人來看，現今是快速移動的時代，也許明天就被外派到海外工作，持有家具等耐久財，不僅處理不便，還可能浪費掉。

對劉晉良而言，「訂閱，才是未來消費的型態。」他也期許，未來可找到更多想把服務轉化為訂閱制的合作企業。

【諦諾智金小檔案】 創立時間：2015年 創辦人：劉晉良&曾玠郡 資本額：7000萬元 主要業務： ◎ CELEX汽車訂閱服務，訂閱週期三個月 ◎ 打造AI 信用評估平台，應用於車貸 ◎ aifian愛飛恩App：自動蒐集用戶網路數據，可用於身分確認等服務 ◎ Bacon培根日薪：當日預支薪水的借貸服務 創業亮點：「阿里巴巴創業者基金」在台首家投資的人工智慧金融科技公司

（文 / 許雅綿 本文出自2020.07.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）