快訊

這題作文怎麼解？一試定生死的「中國高考」防疫中登場

WHO改口：有證據顯示新冠病毒可透過空氣傳播

銀髮產業新創舉！樂齡網進駐宜蘭超市龍頭喜互惠

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
銀髮產業大餅愈來愈大，樂齡網今夏進駐宜蘭超市龍頭「喜互惠」，成為國內銀髮產業的新創舉。 圖／樂齡網提供
銀髮產業大餅愈來愈大，樂齡網今夏進駐宜蘭超市龍頭「喜互惠」，成為國內銀髮產業的新創舉。 圖／樂齡網提供

銀髮產業大餅愈來愈大，樂齡網今夏進駐宜蘭超市龍頭「喜互惠」，成為國內銀髮產業的新創舉。

樂齡網總經理張慶光表示，過去銀髮生活用品比較少廠商生產，也缺乏通路販售，不過最近有愈來愈多企業關注到長者需求而與樂齡網合作，而除了喜互惠超市，中華電信及麗嬰房的部份門市也都可以買到樂齡網代理的銀髮生活用品。

談及選定宜蘭喜互惠超市的合作緣起，張慶光指出，喜互惠深耕宜蘭在地多年，去年還首創行動商店深入宜蘭偏鄉，讓偏鄉民眾也能方便購買日常生活用品，樂齡網深受感動，因此決定與喜互惠合作，也期待雙方的合作能為宜蘭的銀髮族群，帶來更幸福的未來。

根據資料顯示，台灣在民國107年正式進入高齡社會，但宜蘭縣卻早在民國104年即已邁入高齡社會，比台灣平均值提早3年之久。依據內政部人口資料指出，宜蘭縣 65歲以上的老年人口數為71,618人，佔總人口數的15.71%，比台灣地區的老年人口14.28%高出許多，顯示宜蘭縣高齡化問題日趨嚴重，另一方面也顯示宜蘭老人用品的需求愈來愈高。

目前樂齡網與喜互惠文化店合作，在文化店設立第一個樂齡商品專區，販售包括散步購物車、放大鏡、實木起身椅、洗澡椅、防滑拖鞋…等生活用品。未來除了會逐步推廣至其他門市外，也會在喜互惠ｅ直購網路商店看到更多樂齡網的商品，線上線下將有更多合作。

喜互惠生鮮超市於1992年4月成立，是宜蘭縣首間民營化專業生鮮超市，共有18家分店。目前銷售的商品涵蓋生鮮蔬果、漁貨肉品、糖果餅乾、日用百貨、化妝保養、3C家電等。

老年人口 偏鄉

延伸閱讀

蓋下印章認識一座城！「宜蘭踩印 Step by Stamp」印章展，採集189個地方文化印記

宜蘭移動親子館 育兒行動外展車上山下海帶玩

宜蘭添夢幻景／400根孟宗竹 打造「迷霧森林」

卷層雲冰晶反射 宜蘭出現日暈

相關新聞

生技論壇／林榮錦：生醫布局未來的未來

晟德集團董事長林榮錦表示，全球生技版圖在改變，細胞治療、抗體藥、大分子（蛋白質）藥，未來五年將迎來大時代，國際大廠都在搶...

林佳龍：交部要做產業興利推手

台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰、中區分會會長廖紫岑及協會創辦人施明豪等21人昨（7）日拜會交通部長林佳龍，雙方就交通科技...

新冠疫苗補助 門檻擬降低

隨著全球新冠肺炎疫情持續擴大，台灣疫苗臨床試驗傳出費用太低，受試人數也太多，多位專家批評將拖累民眾防疫時程。衛福部食品藥...

防疫當前 要加速開發疫苗

國家衛生研究院昨（7）日舉行「新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會」，與會多位專家擔心台灣能否及時量產國人所需新冠肺炎疫苗，...

貿協50歲 領航數位經貿

外貿協會成立半世紀，昨（7）日舉辦成立50周年茶會，貿協董事長黃志芳表示，50年來貿協擔任台灣經貿領航員不負使命，面對數...

展館活用 貿協打造新獲利模式

新冠肺炎疫情下，貿協董事長黃志芳首先遇到國際展會停辦、國際拓銷也停擺的難題，但是其實黃志芳在三年前已超前部署，帶領貿協走...

北市自駕公車 9月上路載客

經濟部昨（7）日表示，台灣智駕公司於台北市信義路公車專用道進行的創新實驗，為國內首件夜間自駕實驗，現正進入「上路不載客」...

自駕車 下半年新增四地試驗

經濟部昨（7）日透露，目前掌握今年下半年至少新增四案自駕車試驗，分別在台中水湳、桃園機場、新竹市區及高鐵站等地，陸續上路...

小七大促銷 集團總動員

統一超商7-ELEVEN為迎接7月11日，自7月10至12日首度攜手統一集團旗下企業及美妝、百貨、保健、運動、餐飲及生活...

統一串連資源 發揮綜效

統一超大規模集合統一集團通路辦活動，市場人士分析，主要是串連各通路的會員資料，未來更能集中資源投入行銷，發揮集團綜效。

領先業界 信義房屋搶推AI智能賞屋

房市交易受到剛性需求支撐，後疫情時代買方陸續回籠。房仲龍頭信義房屋表示，網路看屋服務愈完善，有利增加物件瀏覽量、預約帶看...

搶攻國旅市場 台酒13座酒廠全開放「歡迎臨停」

新冠肺炎疫情衝擊國際航線，但本土疫情趨緩，國內旅遊受惠，台灣菸酒公司今（7）日舉辦《吃喝玩樂在台酒》新書發表會，強打全台...

熱門新聞

微星總座江勝昌因個人健康因素辭世 公司：甚為哀痛

懶人包／第2波「振興三倍券」4大超商預購優惠再延長

民眾預購三倍券 超商店員心聲：磨光我上班耐心

彭淮南親電「百萬棵樹你砍得下去？」 陳吉仲回應了

才說看好Q2營收...微星總經理墜樓亡 股東會態度洩端倪

幸福企業！台塑基層逆勢加薪 再加碼3300元慰勉金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。