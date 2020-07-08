銀髮產業新創舉！樂齡網進駐宜蘭超市龍頭喜互惠

銀髮產業大餅愈來愈大，樂齡網今夏進駐宜蘭超市龍頭「喜互惠」，成為國內銀髮產業的新創舉。

樂齡網總經理張慶光表示，過去銀髮生活用品比較少廠商生產，也缺乏通路販售，不過最近有愈來愈多企業關注到長者需求而與樂齡網合作，而除了喜互惠超市，中華電信及麗嬰房的部份門市也都可以買到樂齡網代理的銀髮生活用品。

談及選定宜蘭喜互惠超市的合作緣起，張慶光指出，喜互惠深耕宜蘭在地多年，去年還首創行動商店深入宜蘭偏鄉，讓偏鄉民眾也能方便購買日常生活用品，樂齡網深受感動，因此決定與喜互惠合作，也期待雙方的合作能為宜蘭的銀髮族群，帶來更幸福的未來。

根據資料顯示，台灣在民國107年正式進入高齡社會，但宜蘭縣卻早在民國104年即已邁入高齡社會，比台灣平均值提早3年之久。依據內政部人口資料指出，宜蘭縣 65歲以上的老年人口數為71,618人，佔總人口數的15.71%，比台灣地區的老年人口14.28%高出許多，顯示宜蘭縣高齡化問題日趨嚴重，另一方面也顯示宜蘭老人用品的需求愈來愈高。

目前樂齡網與喜互惠文化店合作，在文化店設立第一個樂齡商品專區，販售包括散步購物車、放大鏡、實木起身椅、洗澡椅、防滑拖鞋…等生活用品。未來除了會逐步推廣至其他門市外，也會在喜互惠ｅ直購網路商店看到更多樂齡網的商品，線上線下將有更多合作。

喜互惠生鮮超市於1992年4月成立，是宜蘭縣首間民營化專業生鮮超市，共有18家分店。目前銷售的商品涵蓋生鮮蔬果、漁貨肉品、糖果餅乾、日用百貨、化妝保養、3C家電等。