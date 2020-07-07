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飛利浦全新旗艦機皇電鬍刀SP9860登場 爭取父親節商機

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

接一年一度的父親節即將到來，飛利浦宣布推出最新「電鬍刀旗艦機皇SP9860」與「君爵柔膚電鬍刀S6820」兩大新機；全新機皇SP9860運用飛利浦超過百年的極致工藝，搭載獨家科技，擁有AI智能偵測、瞬切奈米刀鋒與360-D多動向三刀頭三大創新特色，以及超感舒適環、三段式個人舒適化設定兩大貼心設計，爭取電鬍刀在父親節年度的龐大商機。

飛利浦電鬍刀是全球知名電鬍刀品牌，佔有率一直名列前茅。飛利浦指出，同一時間上市的君爵柔膚電鬍刀S6820，專為敏感肌膚打造，具備柔膚舒適環、肌膚保護模式與柔膚刀網三大護膚特色，讓爸爸們享受舒適不刺激的刮鬍時光。

飛利浦表示，即日起至8月8日，推出F4－四大淨級組合方案，購買全新旗艦機皇SP9860、君爵柔膚電鬍刀S6820、尊榮淨化電鬍刀S9161、勁鋒系列電鬍刀S5510電鬍刀，即贈奈米級空氣清淨機、鑽石靚白音波震動牙刷等飛利浦超人氣家電，多種超值組合優惠。

飛利浦

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