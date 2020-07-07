正新再傳高層異動 陳榮華兼總座、陳秀雄任副董

國內輪胎龍頭正新（2105）上月中董事會改選驚傳變天，由二姐夫陳榮華接掌董座，今（7）日正新再發布新一波高層人事異動，陳榮華進一步取代羅才仁，兼任總座，另外大姐夫陳秀雄則接任副董事長。

正新上月中股東常會進行董事會改選，意外爆發家族內閧，原創辦人羅結欽點的接班人羅才仁遭逼宮，改由二姐夫陳榮華登上董事長大位。正新董事會再通過新一波高層人事異動，陳榮華進一步從羅才仁手中接下總經理大位，並選任陳秀雄為副董事長。

陳榮華、陳秀雄皆為羅才仁的姐夫，三人過去並列公司經營的「鐵三角」，公司重大事項，皆由三人組成的決策小組共同決定。

陳榮華為羅結次女羅銘釳的夫婿，兩人分別持有正新3.72%、2.54%；另外陳秀雄的妻子為羅結長女羅銘鈴，兩人也分別持股正新2.09%、1.94%，四人合計持股為10.29%；加上獲得持股比例高達11.42%的羅結長子羅明和支持，合力在改選中擠下羅才仁。