瑞智6月壓縮機銷售量208.8萬台 創新高

全球四大壓縮機大廠瑞智精密( 4532)今(7)日公布6月壓縮機銷售量達208.81萬台，創歷史新高，較上月增加31.23%，較去年同期增加32.50%；6月合併營收19.56億元，月增23%，年增4.9%。

瑞智母公司聲寶強調，隨著瑞智的變頻壓縮機增加佔比，今年在台灣所生產的變頻空調，增加對瑞智的採購量及合作關係，締造雙贏的契機。

瑞智表示，6月的壓縮機及營收同步成長，主因為大陸618購物節空調促銷活動及7月新國標能效實施出清庫存所致。

瑞智指出，第2季壓縮機銷售量達519.12萬台，季增32.1%，年減5.2%；第2季合併營收52.22億元，季增23.2%，年減15.5%。上半年累計壓縮機銷售量911.85萬台，年減9%，合併營收94.6億元，年減17.8%。

瑞智去年壓縮機銷售量1,823萬台，合併營收201.6億元。今年重點布局變頻壓縮機，產量占比將提高至25%，增加一成以上。

展望第3季，瑞智表示，市場即將步入淡季，外加全球市場環境受疫情影響尚未減緩，整體市場環境不確定性變數仍高，仍將觀望市場機會，並積極轉變產品結構，以應對行業潮流。

今年瑞智訂定營運策略八大方針， 包括全年壓縮機銷售量目標挑戰年增7.3%，可達1,950萬台，馬達銷售量挑戰 670 萬台以上，年增二倍。