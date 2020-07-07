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疫情緩和 小雞上工調查發現暑假打工人數增

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導
小雞上工調查全台暑期職缺分布以及平均薪資，發現桃園市表現最佳，與去年相比，職缺數成長最多且平均時薪更為全台最高的171元。圖為示意圖，本報資料照片。
小雞上工調查全台暑期職缺分布以及平均薪資，發現桃園市表現最佳，與去年相比，職缺數成長最多且平均時薪更為全台最高的171元。圖為示意圖，本報資料照片。

進入暑期打工旺季，全台最大打工平台「小雞上工」，針對平台內職缺以及百名雇主進行調查，發現疫情影響降低，進入6月後整體職缺量與前幾個月相比，整體成長了1.6倍，有9成的雇主表示會維持或增加既有暑期招募計畫，活動業成長5成，另餐飲及門市業約成長了3成。

小雞上工也調查全台暑期職缺分布以及平均薪資，發現桃園市表現最佳，與去年相比，職缺數成長最多且平均時薪更為全台最高的171元。

9成的雇主會增加或維持既有的暑期招募計劃，主要原因為「暑假旺季業務量增加」、「填補流失人力」等，除了補教業本就因應暑期旺季會增加需求外，餐飲及門市相關職缺量較5月相比成長了3成，另活動展覽類工作也增加了5成，可見隨著疫情穩定，民眾不再待在家連帶刺激了相對產業職缺成長。

另隨著國內報復性旅遊增加，小雞上工觀察發現，「國內旅遊」的關鍵字搜尋量上升約一倍，國內大型飯店業者如福容飯店、寒舍集團旗下的寒沐酒店等也於六月份開始陸續於平台上刊登打工需求，另外中南部、東部地區的多間民宿也開始尋找民宿小幫手，不管是想累積觀光產業工作經歷或是暑期打工的學生都可以把握這些機會。

小雞上工調查2020年6月份開始的打工職缺發現，職缺最多的前三名縣市落在台北市、桃園市及新北市，三者比例加起來占了全台總職缺的55%。相較去年桃園市工作增加了5%躍升至第二名，新竹市職缺也大幅成長，職缺量佔全台6%，甚至高於六都中的台南市。

在平均薪資方面，今年１月雖然調整基本時薪至158元，但小雞上工調查發現相較去年全台平均時薪落在167元，今年暑假平均時薪反而略為下降至166元。就全台來說，平均時薪最高的縣市落在桃園市，為高於全台水平的171元，而去年平均時薪最高的台中市今年則反而墊底與台南市同樣以163元居於六都之末。

打工 疫情 薪資

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