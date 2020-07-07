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食藥署長鬆口：本土疫苗臨床試驗補助10億元以上

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

隨著全球新冠肺炎疫情仍然緊急，台灣疫苗臨床試驗的費用傳出過去，受試人數也太多，多位專家批評將拖累台灣疫苗保護民眾的時程。衛福部食藥署長吳秀梅今（7）日鬆口表示，政府針對本土疫苗臨床試驗補助經費，應會達到10億元以上，二期臨床試驗受試人數，有可能由3,000人降低至1,000人。

吳秀梅表示，10億元僅是用在臨床一、二期的費用，並未包含後續的疫苗採購費用，但是預期二期臨床試驗完成的時間點將落在明年第1季。

為了抗疫，政府近月來多次公開提到要補助本土疫苗產業發展，並在年底前量產100萬劑到200萬劑戰備疫苗，但對於採購預算及臨床實驗計畫，卻遲遲未見具體消息公布。

直到上周傳出，政府補助臨床一、二期的補助總計3億元，採購金額10億元，但臨床二期的受試者需達到3,000人以上。

消息傳出後，國家衛生研究院榮譽研究員蘇益仁今日表示，政府為採購新冠肺炎疫苗，向民間廠商提出二期臨床試驗3,000人的受試人數，這個人數太多了，他建議應縮小範圍至1,500人，才有可能在期限內完成戰備疫苗準備。

新冠肺炎 COVID-19 衛福部 食藥署

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