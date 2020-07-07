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回補庫存需求湧現 世豐Ｑ3不看淡

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

世豐（2065）今（7）日6月營收為1.55億元，年減14.3%；上半年累計營收為9.67億元，年增4.36%，創歷年同期新高紀錄。展望第3季，隨著客戶回補庫存需求回升，有望推升拉貨力道，世豐看好接單表現，營運維持審慎樂觀看法。

世豐表示，隨著美洲地區新客戶產品放量挹注，帶動美國地區烤漆螺絲主力產品銷售暢旺，整體產能稼動率保持一定水準之上，推升上半年營收維持成長。

展望下半年，世豐觀察，今年雖有新冠肺炎疫情影響，但美、歐及澳洲居家裝修市場反倒受惠，疫情居家隔離提升了相關需求；另此前因疫情、船期造成訂單遞延，目前外銷主要客戶庫存偏低，現隨著各國「解封」，客戶回補庫存及急單需求慢慢湧現。

世豐指出，在回補庫存、市場需求回溫下，客戶拉貨力道有望回升，帶動接單未來表現。公司將持續積極深化美洲、歐洲與亞洲等地區接單表現，同時透過一條龍製程服務有效滿足客戶高度客製化產品研發、保持良好產品品質、成本費用控管及訂單出貨交期。

營收

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