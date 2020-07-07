台商回流助攻 國產6月國內銷售金額比去年同期增26％

受惠台商回流帶動混凝土需求增加、加上公司擇優出貨策略奏效，國內預拌混疑土龍頭國產（2504）今（7）日公布6月國內銷售金額達11.64億元，比5月增加11％，更較去年同期大幅成長26%。

國產去年10月出售旗下福建龍岩水泥廠予福建當地的春馳集團，今年起不再認列「國產實業福建水泥公司」營收，造成合併營收的比較基期不一致。國產6月合併營收15.2億元，對照去年同期的13億元（已剔除褔建水泥營收1.6億元），營收年成長率高達16.8％。累積今年上半年合併營收84.97億元，也比去年同期增加5.3%。

如果只看台灣，由於台商回流建廠帶動混凝土需求增加，加上梅雨季在6月中旬左右逐漸遠離台灣，帶動國產6月混凝土出貨量大幅增加；加上公司採取「擇優出貨」策略，拉高高單價與高毛利的高端混凝土出貨比重，齊力推升國產6月國內混凝土銷售金額比去年同期大幅成長超過兩成。

國產主管表示，接下來少掉端午連假及梅雨季的干擾，加上台商回流實質設廠的腳步與幅度加快、加大，政府又持續推動都更危老重建，讓國產建材的本業混凝土訂單能見度相當高，加上政府單位公布的「預拌混凝土的營造工程物價指數」從2018年5月的谷底94.5，明顯以45度角攀升至今年5月的128.8，表示混凝土需求不僅持續增溫、價格也穩步調升，在量穩價升的市場大環境，加上擇優出貨的優勢綜效持續發酵，對於今年營運後勢抱持樂觀期待。