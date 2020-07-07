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參訪隔離衣國家隊菁華產線 鄭文燦決設智慧園區納紡識

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右）參訪菁華工業生產機能性布料商品生產線，仔細查看生產吸濕、排汗、保暖布料製程。圖／巿府新聞處提供
桃園市長鄭文燦（右）參訪菁華工業生產機能性布料商品生產線，仔細查看生產吸濕、排汗、保暖布料製程。圖／巿府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天上午前往大園工業區，參訪隔離衣國家隊之一的菁華工業公司，稱許菁華在疫情期間生產國家標準的隔離衣抗疫，鄭文燦說，桃園是紡織業重鎮，大園、觀音紡織業最多，為提升紡織業升級，市府決定在大園工業區西側規畫大園智慧科技園區，總面積44公頃，預定2023年完成開發。

鄭文燦帶隊前往菁華工業大園廠參訪，由菁華工業總經理黃衍祥陪同，鄭文燦一行參觀生產機能性布料產品線留下印象，黃衍祥表示，該公司生產吸濕、排汗、保暖、防風、防水等機能性布料，95%產品外銷歐美日各國，疫情期間業績掉3、4成，加速往隔離衣產品生產，依國家訂單生產防水吸濕快乾防護衣供應。

鄭文燦說，疫情期間，隔離衣國家隊8家廠商總產量300多萬件，菁華工業成立於29年，從原料到成衣製造垂直整合鏈，疫情期間製作防疫P1等級隔離衣日產4500件，也持續研發P3等級隔離衣，保護醫療人員感染風險，菁華工業以創意技術和設計結合節能環保材質，推出新一代節能環保的LIT技術，在染整過程減少用水、用電及蒸氣能源。

鄭文燦表示，大園、觀音擁有最多紡織業者，市府在大園工業區西側成立大園智慧科技園區，預計2023年完成開發，市府也補助染整業者汰換鍋爐改用天然氣，成為業者取得國際大廠認證優勢，未來市府將持續支持紡織業，協助生產製程提升、設法改善產業缺工問題。

桃園市長鄭文燦（中）參訪菁華工業生產防護衣國家隊抗疫，菁華工業總經理黃衍祥（右）、市府經發局長郭裕信（左）陪同。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）參訪菁華工業生產防護衣國家隊抗疫，菁華工業總經理黃衍祥（右）、市府經發局長郭裕信（左）陪同。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）參訪菁華工業生產國家級防護衣，總經理黃衍祥（右）說明通過防疫P1等測試，獲鄭文燦稱許。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）參訪菁華工業生產國家級防護衣，總經理黃衍祥（右）說明通過防疫P1等測試，獲鄭文燦稱許。記者曾增勳／攝影

鄭文燦

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